Оля Полякова и Маша Ефросинина получили критику – публика недовольна

Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Оля Полякова показала новый выпуск своего шоу с ведущей Машей Ефросининой. Популярная артистка подняла тему красоты вместе с Машей Ефросининой, раскрыв секреты молодости и показав зарядку для лица.

Ответное видео Оля Полякова разместила на своей странице в Instagram.

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Не так давно Оля Полякова и Маша Ефросинина создали совместное шоу "Взрослые девушки", где обсуждают разные темы. На этот раз певица вместе с телеведущей затронула тему красоты и ее состояние с возрастом.

"В новом выпуске "Взрослых девушек" мы с @mashaefrosinina развенчиваем несуразные мифы о потере красоты с возрастом. Также Маша поделилась своими секретами молодости, а я показала как делать лучшую зарядку для лица! Включайте новый выпуск "Взрослых девушек" о возрасте на YouTube- канале "Ваша Маша". Желаем вам приятного просмотра!" — написала Оля Полякова в своем посте.

Многочисленные подписчики украинской исполнительницы, как всегда, не стали молчать после того, что увидели. Пользователи сети начали писать свое мнение, оставляя множество комментариев под фрагментом из шоу Оли Поляковой и Маши Ефросининой.

"Оля и Маша снова вбрасывают нам омоскаленный контент, мои комментарии возмущения удаляют. Снова основание, а я была поверила((( было так мило, а теперь снова вернет", ""вы должны" — какой зашквар. Спасибо @mashaefrosinina что тактично не поддержали этот кринж, который несла Полякова. Тот бодишейминг", "очень важные темы, скажу более мудрый человек когда встречается его внешность отходит на 50-й план", — пишут пользователи под публикацией певицы.

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова раскритиковала интервью Ани Лорак.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Оля Полякова опозорилась на публике.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как она держится во время войны.