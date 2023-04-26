Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Какой зашквар": Олю Полякову и Машу Ефросинину затравили за их шоу arrow

"Какой зашквар": Олю Полякову и Машу Ефросинину затравили за их шоу

26 апреля 2023 15:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Оля Полякова и Маша Ефросинина получили критику – публика недовольна
Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина на шоу "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская исполнительница, актриса и телеведущая Оля Полякова показала новый выпуск своего шоу с ведущей Машей Ефросининой. Популярная артистка подняла тему красоты вместе с Машей Ефросининой, раскрыв секреты молодости и показав зарядку для лица.

Ответное видео Оля Полякова разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Не так давно Оля Полякова и Маша Ефросинина создали совместное шоу "Взрослые девушки", где обсуждают разные темы. На этот раз певица вместе с телеведущей затронула тему красоты и ее состояние с возрастом.

"В новом выпуске "Взрослых девушек" мы с @mashaefrosinina развенчиваем несуразные мифы о потере красоты с возрастом. Также Маша поделилась своими секретами молодости, а я показала как делать лучшую зарядку для лица! Включайте новый выпуск "Взрослых девушек" о возрасте на YouTube- канале "Ваша Маша". Желаем вам приятного просмотра!" — написала Оля Полякова в своем посте.

Многочисленные подписчики украинской исполнительницы, как всегда, не стали молчать после того, что увидели. Пользователи сети начали писать свое мнение, оставляя множество комментариев под фрагментом из шоу Оли Поляковой и Маши Ефросининой.

"Оля и Маша снова вбрасывают нам омоскаленный контент, мои комментарии возмущения удаляют. Снова основание, а я была поверила((( было так мило, а теперь снова вернет", ""вы должны" какой зашквар. Спасибо @mashaefrosinina что тактично не поддержали этот кринж, который несла Полякова. Тот бодишейминг", "очень важные темы, скажу более мудрый человек когда встречается его внешность отходит на 50-й план", — пишут пользователи под публикацией певицы.

Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Оли Поляковой
Комментарии со страницы Оли Поляковой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова раскритиковала интервью Ани Лорак.

Ранее мы рассказывали, что известная артистка Оля Полякова опозорилась на публике.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как она держится во время войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас