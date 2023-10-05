Чи псують кар'єру Насті Каменських скандали з Потапом — Михайло Ясинський пояснив

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український продюсер Михайло Ясинський розповів про репера Потапа та його дружину, співачку Настю Каменських. Підприємець пояснив, чи впливають скандали навколо заслуженого артиста України на кар’єру популярної виконавиці.

Відверте інтерв’ю Михайло Ясинський дав Славі Дьоміну на його каналі в YouTube.

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Український продюсер пояснив, що скандали, які стосуються репера Потапа, ніяк не впливають на кар’єрне життя Насті Каменських. За словами Михайла Ясинського, співачка має великий талант, який їй подарував сам Господь.

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Михайло Ясинський, який є також продюсером української співачки Олі Полякової, зазначив, що Настя Каменських змогла закохати в себе публіку, тому ніякого впливу скандали навколо її чоловіка, репера Потапа, не мають.

"Вона закохала в себе людей, люди її люблять. На її фоні — усі ці моменти, Потап, уже не має ніякого значення, це все не про неї. Вона зірочка. Її любиш. Так думають люди, так працює система психології", — наголосив Михайло Ясинський.

Коментар Насті Каменських про скандал навколо Потапа

Не так давно українська артистка висловилася про скандальний трек свого чоловіка "Волонтер". Вона зазначила, що цією піснею її коханий не хотів нікого образити.

"Ніхто не хотів нікого образити. Будь ласка, давай згадаємо, що він теж людина. Він теж емоційно може бути загублений чи розгублений і думати зовсім по-іншому. Не все ми ідеально робимо. Ніколи Льоша не хотів би образити. Ми всі знаємо Льошу. Він теж людина. Ну що, люди не помиляються? Тим більше, що цією піснею ніхто не хотів образити", — сказала співачка.

Пісня "Волонтер"

Український репер презентував нову пісню, яку присвятив усім волонтерам країни під час війни. Він показав також і кліп, де можна побачити працю цих людей.

"Стільки неймовірних пісень написано для наших воїнів, їх мам та родин, але жодної для тих, хто допомагає створювати найдійни тил, — наших волонтерів. Тому мені захотілось присвятити пісню їм, щоб було щось, що можна ввімкнути під час роботи та просто підняти собі настрій", — розповів Потап.

Публікація зі сторінки Потапа. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український продюсер Михайло Ясинський пояснив, чи є майбутнє у співака Сергія Бабкіна.

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