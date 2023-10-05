Портят ли карьеру Насти Каменских скандалы с Потапом — Михаил Ясинский объяснил

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский рассказал про рэпера Потапа и его жену, певицу Настю Каменских. Предприниматель объяснил, влияют ли скандалы вокруг заслуженного артиста Украины на карьеру популярной исполнительницы.

Откровенное интервью Михаил Ясинский дал Славе Демину на его канале в YouTube.

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Украинский продюсер пояснил, что скандалы, которые касаются рэпера Потапа, никак не влияют на карьерную жизнь Насти Каменских. По словам Михаила Ясинского, у певицы большой талант, который ей подарил сам Господь.

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Михаил Ясинский, который также является продюсером украинской певицы Оли Поляковой, отметил, что Настя Каменских смогла влюбить в себя публику, поэтому никакого влияния скандалы вокруг ее мужа, рэпера Потапа, не имеют.

"Она влюбила в себя людей, люди ее любят. На ее фоне — все эти моменты, Потап, уже не имеет никакого значения, это все не о ней. Она звездочка. Ее любишь. Так думают люди, так работает система психологии", — подчеркнул Михаил Ясинский.

Комментарий Насти Каменских о скандале вокруг Потапа

Не так давно украинская артистка высказалась о скандальном треке своего мужа "Волонтер". Она отметила, что этой песней ее любимый не хотел никого обидеть.

"Никто не хотел никого обидеть. Пожалуйста, давай вспомним, что он тоже человек. Он тоже эмоционально может быть потерян или растерян, и думать совсем по-другому. Не все мы идеально делаем. Никогда Леша не хотел бы обидеть. Мы все знаем Лешу. Он тоже человек. Ну что, люди не ошибаются? Тем более, что этой песней никто не хотел обидеть", — сказала певица.

Песня "Волонтер"

Украинский рэпер представил новую песню, которую посвятил всем волонтерам страны во время войны. Он показал также и клип, где можно увидеть труд этих людей.

"Столько невероятных песен написано для наших воинов, их мам и семей, но ни одной для тех, кто помогает создавать самый дойный тыл, — наших волонтеров. Поэтому мне захотелось посвятить песню им, чтобы было что-то, что можно включить во время работы и просто поднять себе настроение", — рассказал Потап.

Публикация со страницы Потапа. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский объяснил, есть ли будущее у певца Сергея Бабкина.

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