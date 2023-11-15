Ясинский высказался об участии Maruv в Нацотборе Евровидения — что об этом думает

Певица Maruv в финале Национального отбора на "Евровидение" в 2019 году. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер и предприниматель Михаил Ясинский высказался о певице Maruv. В частности, продюсер Оли Поляковой рассказал о временах, когда украинская артистка принимала участие в Национальном отборе "Евровидения" в 2019 году.

Об этом Михаил Ясинский рассказал во время интервью блогеру Богдану Беспалову в YouTube.

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Украинский продюсер вспомнил времена, когда вместо певицы Tayanna в Национальном отборе "Евровидения" принимала участие Maruv. По словам Михаила Ясинского, эта артистка даже не подавала никаких заявок на участие, а искать кого-то нужно было очень быстро.

"Maruv даже не подавала никаких заявок, просто нужно было кого-то найти за день. Они находят Maruv в момент, которая не делала никаких заявок, и потом она начала устраивать цирк. Они приняли такое правило, оно не очень корректно, потому что через несколько лет участие принимал Wellboy", — отметил Михаил Ясинский.

Продюсер Михаил Ясинский на интервью у Богдана Беспалова. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер Оли Поляковой отметил, что нужно посмотреть на то, что будет происходить дальше. По его словам, может произойти так, что вместо уже известных звезд шоу-бизнеса на конкурс "Евровидение" могут поехать совсем молодые.

"Надо посмотреть на то, как все будет происходить. Потому что может так случиться, что эта случайная модель может привести к тому, что мы откроем прикольные новые имена. Именно потому, что мощные известные артисты, у которых уже все есть, им не так нужно. Не поедете, пусть едут молодые. Дорогу молодым!" — также добавил украинский продюсер.

Что известно о Национальном отборе "Евровидения-2019"

В 2019 году украинская певица Tayanna, которая должна была участвовать в Нацотборе Евровидения, отказалась от участия. Она выразила надежду, что ее поклонники смогут это понять и с уважением отнестись к ее решению.

"Я приняла очень непростое, но осознанное для себя решение. Больше я не буду участвовать в Национальном отборе на "Евровидение". Верю, что так будет лучше для всех. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с уважением и пониманием. Иногда вселенная не дает тебе чего-то не потому, что ты этого не заслуживаешь, а потому, что ты заслуживаешь чего-то другого. Чтобы это подтвердить, чувствую, что именно сейчас я должна сделать этот выбор", — говорила тогда Tayanna.

Обращение Tayanna по поводу участия в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Тогда вместо Tayanna пригласили певицу Maruv, которая одержала победу на Нацотборе, но не подписала договор на участие в конкурсе "Евровидение", из-за чего попала в громкий скандал. Дело в том, что певица не согласилась на условия контракта.

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