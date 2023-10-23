Ефросинина впервые высказалась о выступлении Поляковой на скандальной свадьбе

Ведущая Маша Ефросинина с певицей Олей Поляковой в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая, журналистка и актриса Маша Ефросинина высказалась о своей подруге, певице Оле Поляковой. Женщина впервые прокомментировала выступление артистки на скандальной свадьбе бывшего прокурора и работницы ГБР во Львовской области.

Свой комментарий Маша Ефросинина оставила в разделе Stories на странице в соцсети Instagram.

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Мнение о выступлении Оли Поляковой на свадьбе

Маша Ефросинина прокомментировала выступление своей подруги Оли Поляковой на скандальной свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы. Она считает, что эта ситуация показательна, а "старые инструкции" не работают.

"Я понимаю страшнейшее возмущение украинцев касательно того, что артисты выступали на мероприятии, где все ср*ли деньгами... И, кстати, читая все, что вы им желали, поверьте, вам удалось их наказать, по крайней мере, психологически. Мало кто легко такое выдержит морально. По крайней мере, все сделали для себя выводы для своих действий на будущее", — отметила Маша Ефросинина.

Комментарий Маши Ефросининой по поводу выступления Оли Поляковой на свадьбе. Фото: скриншот из Instagram

Далее ведущая обратилась к тем, кто, по ее словам, написал, что она не дала четкого ответа по поводу Оли Поляковой. Она считает, что сейчас все изменилось в обществе, поэтому артистам нужно пересмотреть некоторые свои действия.

"Это новый урок для артистов. Раньше всем, как артистам, так и обществу было все равно, кто где выступает. Или, если не все равно, то, по крайней мере, никто никого на вилы не поднимал! Сейчас возмущение общества очевидно, времена бурные, да, артистам нужно пересмотреть свои действия касательно факторов, влияющих на их решение относительно того, где, как и для кого выступать. Старые нормы уже не работают", — также рассказала ведущая.

Stories ведущей Маши Ефросининой. Фото: скриншот из Instagram

Скандальное выступление Оли Поляковой на свадьбе

Не так давно украинская певица Оля Полякова попала в громкий скандал из-за выступления на свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и сотрудницы ГБР Роксоланы Москвы во Львовской области. В сети рассказали, что за выступление ей заплатили 25 тысяч долларов.

Скандальная свадьба во Львовской области. Фото: Twitter Joseph Dymydivskyi

Выступление украинских звезд на свадьбе. Фото: Twitter Joseph Dymydivskyi

Обращение певицы

Увидев шквал критики в сети, Оля Полякова сразу же записала видеообращение, в котором объяснила ситуацию. Она утверждает, что она только развлекает людей, не зная о них ничего больше, чем их имена.

"Кроме бумажки, где написаны имена именинников или женихов, мне больше не добавляют информации. Мне интересно хорошо сделать свою работу. И это точно не аудит, и не расследование, откуда у них деньги. На это есть специальные органы, которые должны это делать. Но они почему-то не делают свою работу, а виноваты артисты", — говорит певица.

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