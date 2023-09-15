Кондратюк публично осудил зраду Бабкина – считает ее искусственной и слабой

Украинский продюсер Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на новую песню Сергея Бабкина "Зрада". Мужчина считает, что новый трек, который недавно презентовал певец, является для него искусственным и слабым, а сам артист будто устал от войны.

Мнение о песне Игорь Кондратюк высказал на своей странице в Facebook.

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Мнение о новой песне Сергея Бабкина

Игорь признается, что ему нравится музыка украинского певца, которая даже есть в его плейлисте. Он считает ее достаточно легкой для восприятия и искренней. Но что касается новой песни "Зрада", то здесь у него зовсем другое мнение.

Украинский продюсер считает, что новая песня певца не соответствует уровню его таланта. Игорь Кондратюк отметил, что ему настолько не понравился трек "Зрада" Сергея Бабкина, что у него нет никакого желания слушать его еще раз.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Она для меня — искусственная. Слабая. Не уровня таланта нынешнего Сергея Бабкина. Вступительная песня команды КВН на первенстве Харькова. Отголосок юношеской "Пятницы". У художников бывает... А может, этот текст — следствие усталости автора от войны. Никакого желания слушать второй раз. Послушал и забыл", — объясняет Игорь Кондратюк.

По словам украинского продюсера, сегодня в мире гораздо больше д*раков, чем предателей. Он даже вспомнил времена пребывания у власти президента Виктора Януковича.

"Я считаю, что д*раков гораздо больше, чем предателей! Глупость превращается в предательство, когда поднимается очень высоко ступенями украинской власти. Например, слабый на голову/интеллект Виктор "Елка" Янукович, став Президентом, превратил свою глупость в предательство. Почему д*раки сидят так высоко и руководят? Вопрос к уму избирателей, по-моему", — также добавил Игорь Кондратюк.

Публикация Игоря Кондратюка по поводу новой песни Сергея Бабкина. Фото: скриншот с Facebook

Что известно о песне "Зрада" Сергея Бабкина

Недавно украинский певец представил новую песню, которая уже вызвала довольно бурную реакцию пользователей сети. В песне Сергей высмеивает тех, кто обвиняет людей в предательстве. Причем, делает это артист достаточно гиперболизированно.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — ЗРАДА. Помада така, як у Пугачової Алли — ЗРАДА. Немає зради в снарядів, що бʼють по русні градом. Малеча дивиться в ютубі "Смешарики" — ЗРАДА. Випало з рота "прошу прощения" — ЗРАДА. У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки — ЗРАДА. Бійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО", — говорится в песне Сергея Бабкина.

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