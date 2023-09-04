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Ігор Кондратюк згадав про конфлікт з Оксаною Марченко на "Х-Факторі"

4 вересня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому Ігор Кондратюк сварився з Оксаною Марченко – відверте зізнання продюсера
Український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український продюсер, телеведучий та колишній суддя шоу "Х-Фактор" Ігор Кондратюк згадав минулі часи. Зокрема, ведучий розповів про те, чому він залишався у відомому шоу, коли ведучою була Оксана Марченко, з якою він посварився.

Про це Ігор Кондратюк розповів під час інтерв’ю каналу "DW Українською" в YouTube.

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Український телеведучий зізнається, що між ним та Оксаною Марченко виник серйозний конфлікт. Втім, попри цю сварку Ігор Кондратюк не залишив проєкт, а продовжив сидіти у кріслі члена журі та оцінювати таланти людей.

Игорь Кондратюк, Оксана Марченко и Серега
Продюсер Ігор Кондратюк, ведуча Оксана Марченко і репер Серьога на шоу "Х-Фактор" у 2013 році. Фото: Facebook Оксани Марченко

Продюсер згадує, що сварка сталася через різні погляди на тлі окупації Криму. Виявляється, тоді Оксана Марченко стверджувала, що в народу Криму та Донбасу немає власної точки зору. Але Ігор Кондратюк тоді їй сказав, що "не всі дружать з мізками".

"Наші відносини охололи після травня 2014. Я запитав керівників каналу одразу після окупації Криму: "А Оксана що, нічого не скаже?". Мені сказали, що "вона доросла дівчина" і "будемо стежити". Ми з нею трошки почубилися, бо вона почала мені доводити, мовляв, якийсь народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору. Я не знаю таких народів. Я сказав їй, що, як на мене, не всі дружать з мізками", — згадує Ігор Кондратюк.

Не дивлячись на це, вони продовжили разом працювати, адже в них обох був контракт. Та український продюсер зазначив, що якби він пішов з шоу, на його місце судді взяли б когось з Росії. 

"Ми працювали, бо у неї був контракт, у мене був контракт. Якби я розвернувся, встав і пішов, то взяли б когось із Москви, вам було б легше? Ні, мабуть", — заявив Ігор Кондратюк.

Що відомо про Оксану Марченко

Відомо, що перед початком повномасштабної війни українська ведуча Оксана Марченко швидко покинула Україну. Тоді журналісти помітили, що ведуча перетнула державний кордон, ймовірно, разом з двома охоронцями. 

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Ігор Кондратюк висловився про свою пенсію. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Ігор Кондратюк раптово захистив співака Олега Винника. 

Також ми повідомляли про те, що продюсер Ігор Кондратюк згадав часи Віктора Януковича.

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