Почему Игорь Кондратюк ссорился с Оксаной Марченко – откровенное признание продюсера

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер, телеведущий и бывший судья шоу "Х-Фактор" Игорь Кондратюк вспомнил былые времена. В частности, ведущий рассказал о том, почему он оставался в известном шоу, когда ведущей была Оксана Марченко, с которой он поругался.

Об этом Игорь Кондратюк рассказал во время интервью каналу "DW Українською" в YouTube.

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Украинский телеведущий признается, что между ним и Оксаной Марченко возник серьезный конфликт. Впрочем, несмотря на эту ссору, Игорь Кондратюк не бросил проект, а продолжил сидеть в кресле члена жюри и оценивать таланты людей.

Продюсер Игорь Кондратюк, ведущая Оксана Марченко и рэпер Серега на шоу "Х-Фактор" в 2013 году. Фото: Facebook Оксаны Марченко

Продюсер вспоминает, что ссора произошла из-за разных взглядов на фоне оккупации Крыма. Оказывается, тогда Оксана Марченко утверждала, что у народа Крыма и Донбасса нет собственной точки зрения. Но Игорь Кондратюк тогда ей сказал, что "не все дружат с мозгами".

"Наши отношения остыли после мая 2014 года. Я спросил у руководителей канала сразу после оккупации Крыма: "А Оксана что, ничего не скажет?". Мне сказали, что "она взрослая девочка" и "будем следить". Мы с ней немножко повздорили, потому что она начала мне доказывать, мол, какой-то народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения. Я не знаю таких народов. Я сказал ей, что, как по мне, не все дружат с мозгами", — вспоминает Игорь Кондратюк.

Несмотря на это, они продолжили работать вместе, ведь у них обоих был контракт. И украинский продюсер отметил, что если бы он ушел из шоу, на его место судьи взяли бы кого-то из России.

"Мы работали, потому что у нее был контракт, у меня был контракт. Если бы я развернулся, встал и ушел, взяли бы кого-то из Москвы, вам было бы легче? Нет, наверно", — заявил Игорь Кондратюк.

Что известно об Оксане Марченко

Известно, что перед началом полномасштабной войны украинская ведущая Оксана Марченко быстро бросила Украину. Тогда журналисты заметили, что ведущая пересекла государственную границу, вероятно, вместе с двумя охранниками.

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