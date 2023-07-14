Илона Гвоздева сообщила о болезни своей дочери по ее вине – не усмотрела

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказала о проблемах в своей семье. Украинская танцовщица призналась в том, что ее маленькая дочь заболела ротавирусом после купания в море, и рассказала о том, как она не смогла ее уберечь.

Соответствующую публикацию Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram.

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Украинская танцовщица рассказала о том, как у ее дочери появилась температура и тошнота, а также она постоянно ходит в туалет. Илона отметила, что ее дочь заболела ротавирусом, из-за чего у нее плохое самочувствие.

"Еще вчера бегала, смеялась и купалась в море, а сегодня температура, тошнота и постоянный визит в WC. Вроде бы и следила за гигиеной, но от ротавируса не уберегла. Чувствую себя ужасно, потому что осталась неделя до возвращения домой, и ее мы должны провести дома! Надеюсь, до больницы не дойдет!" — написала Илона Гвоздева.

Многочисленные подписчики украинской танцовщицы не смогли промолчать и начали высказываться о новой публикации Илоны Гвоздевой. Люди начали писать много советов и рекомендаций, оставляя свои комментарии под публикацией.

Илона, не мучайте ребенка и не портите себе отдых, поезжайте прокапайте малышку, через несколько часов будет бегать. Кровь очистится от токсинов, и ребенок на глазах поправится. Но никаких бассейнов больше

Глядя на свой опыт, лучше прокапать ребенка. Ей через пару часов станет лучше. Понимаю, что не хочется, но поверьте, ей станет легче, и вам как маме тоже

От рвоты и тошноты помогает глюкоза. Можно попытаться сделать раствор с сахаром. Мы остановили очень быстро глюкозой из ампулы. Скорейшего Вам выздоровления!

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как война повлияла на ее дочь.

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