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Ілона Гвоздьова на тлі бажання збільшити груди розповіла про жахливу хворобу

11 жовтня 2023 12:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На тлі бажання збільшити груди Гвоздьова розповіла про проблему — дуже ризикує
Відома танцівниця Ілона Гвоздьова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська танцівниця і хореографиня Ілона Гвоздьова порушила важливу для всіх жінок тему. Зірка розповіла про жахливе захворювання, яке не показує себе протягом тривалого часу, і зізналася, що її сім’я знайома з цією проблемою.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація танцівниці

Жінка показала фотографії, де її можна побачити повністю оголеною та прикритою лише одним простирадлом. Українська хореографиня зазначає, що онкологічне захворювання є дуже підступним. 

Илона Гвоздева
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова на фотосесії. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової

За словами Ілони Гвоздьової, ця хвороба тривалий час не проявляє себе, тому дуже багато жінок не знають про неї та не стежать за своїм здоров'ям. Більш того, танцівниця стверджує, що її сім’я, як і вона сама, знайома з цим жахливим захворюванням. Вона звернулася до всіх жінок із проханням проходити обстеження. 

"Рак — підступне захворювання, яке тривалий час не проявляє себе та присипляє увагу жінки до свого здоров’я. Наша сімʼя знайома з цим жахливим недугом, і тому я, як ніхто, розумію важливість цієї теми. Мої любі жінки, хочу звернути вашу увагу на те, що плановий check up організму, УЗД молочних залоз, консультація у мамолога може допомогти вам завжди контролювати своє жіноче здоровʼя і попередити небажані захворювання", — звернулася до жінок Ілона Гвоздьова.

Публікація зі сторінки Ілони Гвоздьової
Публікація зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників

Під публікацією Ілони одразу почали з’являтися коментарі, де люди стали критикувати її та розповідати про себе.

  • Так, все правильно написано. Але мені незрозуміло, чому жінка, яка знає, що таке рак молочних залоз, хоче ставити імпланти і цим підвищувати свої ризики захворіти цим недугом. До того ж, імпланти унеможливлюють самодіагностику. Подумайте над цим
  • От я тільки у неділю щось в себе знайшла і одразу записалася до мамолога
Коментар зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментар зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментар зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Рішення зробити пластичну операцію

Не так давно українська танцівниця заявила, що вона хоче збільшити свої груди. Вона пояснила, що хоче знову відчувати себе жінкою, адже зараз вона баче у дзеркалі "дівчинку-підлітка". 

"Я хочу знову відчувати себе жінкою! Народження діточок, постійний спортивний образ життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може сказати "ви чудова, спортивна, рельєфна" і так далі! Звісно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку!", — зізналася Ілона Гвоздьова.

Публікація зі сторінки Ілони Гвоздьової
Танцівниця Ілона Гвоздьова на морі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова згадала рідного батька, якого вже немає. 

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова показала незвичайний наряд своєї доньки на перше вересня. 

Також ми повідомляли про те, що хореографиня Ілона Гвоздьова показала ексклюзивні кадри зі своїм коханим.

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