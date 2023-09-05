Гвоздьову зацькували за незвичайний наряд її доньки – що кажуть в мережі

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця та педагогиня-хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася милими сімейними кадрами. Жінка показала, як вона разом зі своїм чоловіком відвела доньку до школи, та продемонструвала, у що одягнена була її дитина на лінійці.

Відповідні фотографії Ілона Гвоздьова показала на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація танцівниці

Колишня учасниця шоу "Танці з зірками" показала, як вона усією сім’єю відвела свою доньку на лінійку. На її сторінці можна побачити фотографію з чоловіком та із сином.

Танцівниця Ілона Гвоздьова зі своїм чоловіком та сином на лінійці доньки. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової

Також Ілона показала свою доньку, яка стояла на лінійці біля своєї школи.

Донька Ілони Гвоздьової на лінійці. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової

На фотографії донька танцівниці одягнена у світлу сорочку, шкіряну спідницю, чорні лофери та білі гетри. Також на ній можна помітити й пасок жовтого кольору. Ілона зазначила, що її донька вже йде до третього класу.

Публікація Ілони Гвоздьової з лінійки її доньки. Фото: скриншот з Instagram

"Наша квіточка в добрий час. Вже третій клас, просто не віриться, як летить час! Нехай тебе надихає школа, і отримані знання надають крила впевненості. Любимо тебе", — написала під фотографіями Ілона Гвоздьова.

Коментарі підписників

У мережі одразу ж почали писати різні коментарі, де люди стали висловлювати власну думку про фотографії Ілони. Серед коментарів можна помітити як позитивні, так і негативні, де люди критикували танцівницю за одяг її дитини на перше вересня.

Мама та тато одягнуті святково, дівчинка — на двійку! Одяг нікудишній, як для першого вересня!

Вбрання: я типу донька відомої хореографині, і мені можна проявляти себе, як хочу. Дуже недоречне і не патріотичне вбрання!

Дитину одягли, як клоуна

Красунечка маленька. Мої вітання! Легкого навчання і хороших оцінок! Хай все буде в радість!

Класні гольфи, крутезний вигляд має мала, мама правильно виховує — не боятися осуду оточуючих. Зі святом знань, манюню

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Чому чоловік не на фронті

Українська хореографиня пояснила, чому її коханий зараз не входить до лав ЗСУ та не захищає країну на фронті. Ілона зазначила, що зараз її чоловікові не надсилають повістку, але, коли вона прийде, її коханий піде захищати Україну на рівних з усіма умовах.

"Мені постійно пишуть: "А що це ваш чоловік шашлики смажить і будує, а хтось в окопі стоїть?". Ну немає повістки, коли вона прийде, то піде, як і всі інші, на однакових умовах", — пояснює Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, скільки вона витратила на будівництво свого нового будинку.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова пояснила, чому її чоловік зараз не на фронті.

Також ми повідомляли про те, що хореографиня Ілона Гвоздьова показала ексклюзивні кадри зі свого вінчання.