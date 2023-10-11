На фоне желания увеличить грудь Гвоздева рассказала о проблеме — очень рискует

Известная танцовщица Илона Гвоздева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева подняла важную для всех женщин тему. Звезда рассказала об ужасном заболевании, которое не показывает себя в течение длительного времени, и призналась, что ее семья знакома с этой проблемой.

Об этом Илона Гвоздева рассказала на своей странице в Instagram.

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Публикация танцовщицы

Женщина показала фотографии, где ее можно увидеть полностью обнаженной и прикрытой только одной простыней. Украинский хореограф отмечает, что онкологическое заболевание является очень коварным.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева на фотосессии. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

По словам Илоны Гвоздевой, эта болезнь долгое время не проявляет себя, поэтому очень много женщин не знают о ней и не следят за своим здоровьем. Более того, танцовщица утверждает, что ее семья, как и она сама, знакома с этим ужасным заболеванием. Она обратилась ко всем женщинам с просьбой проходить обследование.

"Рак — коварное заболевание, которое долгое время не проявляет себя и усыпляет внимание женщины к своему здоровью. Наша семья знакома с этим ужасным недугом, и поэтому я, как никто, понимаю важность этой темы. Мои дорогие женщины, хочу обратить ваше внимание на то, что плановый check up организма, УЗИ молочных желез, консультация у маммолога может помочь вам всегда контролировать свое женское здоровье и предупредить нежелательные заболевания", — обратилась к женщинам Илона Гвоздева.

Публикация со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков

Под публикацией Илоны сразу появлялись комментарии, где люди стали критиковать ее и рассказывать о себе.

Да, все правильно написано. Но мне непонятно, почему женщина, знающая, что такое рак молочных желез, хочет ставить импланты и этим повышать свои риски заболеть этим недугом. К тому же, импланты делают невозможным самодиагностику. Подумайте над этим

Вот я только в воскресенье что-то у себя нашла и сразу записалась к маммологу

Комментарий со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Решение сделать пластическую операцию

Не так давно украинская танцовщица заявила, что она хочет увеличить свою грудь. Она объяснила, что хочет снова чувствовать себя женщиной, ведь сейчас она видит в зеркале "девочку-подростка".

"Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела! Да, кто-то может сказать "вы прекрасная, спортивная, рельефная" и так далее! Конечно, приятно это слышать! Но я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку-подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину!", — призналась Илона Гвоздева.

Танцовщица Илона Гвоздева на море. Фото: скриншот из Instagram

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