Илона Гвоздева показала фото с отдыха в Турции – украинцы не сдержались

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время прочтения комментариев хейтеров. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева поделилась новыми фотографиями с отдыха в Турции. Известная танцовщица показала себя в купальнике на берегу моря и получила большое количество хейта от своих подписчиков.

Соответствующими фотографиями Илона Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.

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Недавно украинская танцовщица уехала на отдых в Турцию вместе со своими детьми. Она делится разными кадрами со своими подписчиками, где показывает себя в купальнике. На этот раз Илона тоже показала фотографии, где она в купальнике лежит на берегу моря.

"На свете можно жить без эталонов, по-разному смотреть на мир: широкими глазами, из-под ладони, сквозь пальцы, в форточку, из-за ворот. От этого мир не изменится ничуть, а все зависит от человеческих зрачков: в широких отразится вся эпоха, в суженных — сборище мелочей. Лина Костенко", — написала под фотографиями Илона Гвоздева.

Многочисленные подписчики украинской танцовщицы не смогли промолчать и начали комментировать новые фотографии. Люди стали критиковать Илону Гвоздеву за внешний вид и за то, что она публикует фото и видео со своего отдыха в то время, как в Украине война.

Стыд. Вы живите свою жизнь, но не забывайте, что война идет и люди гибнут. Не время для такого контента, тем более, так много. Стыд не понимать этого

Отдыхайте, но не нужно каждый день выставлять свои фотографии. В Украине война, если вы забыли

Все великолепно. Вы очень классная, люблю за вами наблюдать. Но то ли купальник неудачен, то ли ракурсы кажется, как будто вы совсем без груди. Это конечно ваше дело, но как-то некрасиво. Прошу прощения, если вдруг этим комментарием оскорблю

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева объяснила, какие болезни можно подхватить в Турции.

Ранее мы рассказывали о том, что известная танцовщица Илона Гвоздева сообщила о проблемах со здоровьем своей дочери.

Также мы сообщали, что хореограф Илона Гвоздева показала, как она держит себя в форме.