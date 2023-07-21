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Илона Гвоздева не на шутку разозлила украинцев: где прокололась

21 июля 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева показала фото с отдыха в Турции – украинцы не сдержались
Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время прочтения комментариев хейтеров. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева поделилась новыми фотографиями с отдыха в Турции. Известная танцовщица показала себя в купальнике на берегу моря и получила большое количество хейта от своих подписчиков.

Соответствующими фотографиями Илона Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.

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Недавно украинская танцовщица уехала на отдых в Турцию вместе со своими детьми. Она делится разными кадрами со своими подписчиками, где показывает себя в купальнике. На этот раз Илона тоже показала фотографии, где она в купальнике лежит на берегу моря.

"На свете можно жить без эталонов, по-разному смотреть на мир: широкими глазами, из-под ладони, сквозь пальцы, в форточку, из-за ворот. От этого мир не изменится ничуть, а все зависит от человеческих зрачков: в широких отразится вся эпоха, в суженных — сборище мелочей. Лина Костенко", — написала под фотографиями Илона Гвоздева.

Многочисленные подписчики украинской танцовщицы не смогли промолчать и начали комментировать новые фотографии. Люди стали критиковать Илону Гвоздеву за внешний вид и за то, что она публикует фото и видео со своего отдыха в то время, как в Украине война.

  • Стыд. Вы живите свою жизнь, но не забывайте, что война идет и люди гибнут. Не время для такого контента, тем более, так много. Стыд не понимать этого
  • Отдыхайте, но не нужно каждый день выставлять свои фотографии. В Украине война, если вы забыли
  • Все великолепно. Вы очень классная, люблю за вами наблюдать. Но то ли купальник неудачен, то ли ракурсы кажется, как будто вы совсем без груди. Это конечно ваше дело, но как-то некрасиво. Прошу прощения, если вдруг этим комментарием оскорблю
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой
Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева объяснила, какие болезни можно подхватить в Турции.

Ранее мы рассказывали о том, что известная танцовщица Илона Гвоздева сообщила о проблемах со здоровьем своей дочери.

Также мы сообщали, что хореограф Илона Гвоздева показала, как она держит себя в форме.

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