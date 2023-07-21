Илона Гвоздева показала фото с отдыха в Турции – украинцы не сдержались

Илона Гвоздева не на шутку разозлила украинцев: где прокололась
Украинская танцовщица и педагог-хореограф Илона Гвоздева поделилась новыми фотографиями с отдыха в Турции. Известная танцовщица показала себя в купальнике на берегу моря и получила большое количество хейта от своих подписчиков.
Соответствующими фотографиями Илона Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.
Недавно украинская танцовщица уехала на отдых в Турцию вместе со своими детьми. Она делится разными кадрами со своими подписчиками, где показывает себя в купальнике. На этот раз Илона тоже показала фотографии, где она в купальнике лежит на берегу моря.
"На свете можно жить без эталонов, по-разному смотреть на мир: широкими глазами, из-под ладони, сквозь пальцы, в форточку, из-за ворот. От этого мир не изменится ничуть, а все зависит от человеческих зрачков: в широких отразится вся эпоха, в суженных — сборище мелочей. Лина Костенко", — написала под фотографиями Илона Гвоздева.
Многочисленные подписчики украинской танцовщицы не смогли промолчать и начали комментировать новые фотографии. Люди стали критиковать Илону Гвоздеву за внешний вид и за то, что она публикует фото и видео со своего отдыха в то время, как в Украине война.
- Стыд. Вы живите свою жизнь, но не забывайте, что война идет и люди гибнут. Не время для такого контента, тем более, так много. Стыд не понимать этого
- Отдыхайте, но не нужно каждый день выставлять свои фотографии. В Украине война, если вы забыли
- Все великолепно. Вы очень классная, люблю за вами наблюдать. Но то ли купальник неудачен, то ли ракурсы кажется, как будто вы совсем без груди. Это конечно ваше дело, но как-то некрасиво. Прошу прощения, если вдруг этим комментарием оскорблю
Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева объяснила, какие болезни можно подхватить в Турции.
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