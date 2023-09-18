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Илона Гвоздева вспомнила родного отца, которого уже нет

18 сентября 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какую роль в жизни Илоны Гвоздевой играл ее отец – трогательные слова
Украинская танцовщица Илона Гвоздева в программе "Світське життя". Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская танцовщица, победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева высказалась о роли мужчин в жизни женщин. В частности, известный педагог призналась, кто всегда играл большую роль в ее жизни, и объяснила, каким должен быть мужчина.

Об этом Илона Гвоздева рассказала на своей странице в Instagram.

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Кто играл большую роль в жизни танцовщицы

Известная телезвезда признается, что большую роль в ее жизни всегда играл ее отец, который научил ее любить спорт, отдал на танцы, в детстве приучил к труду и научил зарабатывать деньги. Сейчас, когда у Илоны уже есть свои дети, она очень часто вспоминает своего отца.

Илона Гвоздева со своим отцом
Танцовщица Илона Гвоздева со своим отцом. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

Также украинская танцовщица рассказала, каким, по ее мнению, должен быть мужчина, у которого есть дети. Она считает, что он должен быть настоящим примером для своих детей.

"Лично я считаю, что мужчина-отец — это не только об обеспечении семьи финансово, прежде всего, это сильный и надежный тыл для детей, это пример мужчины для дочери, потому что она смотрит на отца и когда-то будет искать такие же черты в муже, это пример для сына, каким мужчиной он должен расти и как вести себя с женщинами, и в конце концов это чувство именно любви, общения и заботы, вот кем должен быть отец!" — заявила Илона Гвоздева.

Танцовщица считает, что мать никогда не может заменить отца и дать то, что должен давать только мужчина.

"Мать никогда не сможет заменить отца и дать детям все то, что должен исключительно мужчина-отец, потому что иначе зачем тогда в семье есть оба?! Если женщина может родить, заработать и воспитать, какая роль мужчины в этом? Деньги никогда не смогут заменить общение, доверие и любовь", — отметила также Илона Гвоздева.

Публикация Илоны Гвоздевой
Публикация Илоны Гвоздевой касательно ее отца. Фото: скриншот из Instagram

Отец Илоны Гвоздевой

Известно, что отца украинской танцовщицы не стало девять лет назад из-за саркомы. Не так давно Илона Гвоздева решила посвятить свою публикацию самому родному человеку, написав очень трогательные слова в его адрес.

Публикация Илоны Гвоздевой
Публикация украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

"Мой дорогой папа, сегодня был бы твой день рождения, но ты теперь мой ангел-хранитель, и вот уже 9 лет я только могу рассматривать наши фотографии и вспоминать приятные моменты о том, какой была наша жизнь! Мой родной, ты даже не представляешь, как сильно мне не хватает тебя, твоего смеха, твоих советов, твоего сильного плеча", — обращалась к своему отцу Илона Гвоздева.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева устроила вечеринку своей дочери в стиле Барби.

Ранее мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева показала необычный наряд своей дочери на первое сентября.

Также мы сообщали о том, что танцовщица Илона Гвоздева призналась, сколько она потратила на строительство нового дома.

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