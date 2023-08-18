Ілона Гвоздьова осоромилася через нове відео – реакція українців

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася новим відеороликом на своїй сторінці в Instagram. Відома хореографиня показала рекламу одного комплексу відпочинку та отримала реакцію з боку своїх підписників.

Відповідною публікацією Ілона Гвоздьова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Ілони Гвоздьової

На сторінці української танцівниці з’явилося нове відео, де вона рекламує комплекс відпочинку, який розташований під Києвом. Зокрема, Ілона Гвоздьова розповіла про те, як вона оцінює атмосферу, харчування, зовнішній вигляд та вартість.

Також вона зазначила, що вона зовсім не рекламує та не піарить за гроші цей заклад. Ілона Гвоздьова подякувала всім за увагу та просить поважати людей, які намагаються створювати заклади, де українці можуть відпочивати.

"Хочу всім подякувати за увагу і проявляти повагу до людей, які намагаються під час війни зробити заклади для релаксу і перезавантаження. Можете залишати свої відгуки, але прошу конструктивні. Можливо власники дослухаються до ваших порад і покращать заклад", — зазначила Ілона Гвоздьова.

Публікація української танцівниці Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Люди в коментарях почали висловлювати свою думку щодо нової публікації Ілони. Зокрема, з'явилася й критика на адресу української танцівниці.

Чудове місце, ми там постійно гуляємо! Найкраще, що може бути у Крюківщині

Були декілька разів, задоволені усім, Ілона, дякуємо за підтримку закладу

Ілона, вибачте, але людині з вашим рівнем впізнаваності звичайно швидко подаватимуть страви. А коли це звичайна жінка з дітьми — п*фіг, почекає) ну невже ви думаєте, що ваш відгук звучить правдиво та обʼєктивно? Смішно..

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Інтерв’ю Ілони Гвоздьової

Нещодавно українська хореографиня давала інтерв’ю, де розповідала про свого чоловіка та про новий будинок, який вона придбала. Зокрема, Ілона Гвоздьова відповідала всім хейтерам, які критикують її чоловіка за те, що він не захищає Україну.

Також вона показувала свій новий будинок за Києвом та розповідала про те, скільки коштує ремонт у цьому будинку.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала ексклюзивні сімейні кадри.

Раніше ми розповідали про те, що відома танцівниця Ілона Гвоздьова розлючено звернулася до чиновників.

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