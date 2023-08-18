Илона Гвоздева оконфузилась из-за нового видео – реакция украинцев

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась новым видеороликом на своей странице в Instagram. Известный хореограф показала рекламу одного комплекса отдыха и получила реакцию со стороны своих подписчиков.

Соответствующей публикацией Илона Гвоздева поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация Илоны Гвоздевой

На странице украинской танцовщицы появилось новое видео, где она рекламирует комплекс отдыха, расположенный под Киевом. В частности, Илона Гвоздева рассказала о том, как она оценивает атмосферу, питание, внешний вид и стоимость.

Также она отметила, что она совсем не рекламирует и не пиарит за деньги это заведение. Илона Гвоздева поблагодарила всех за внимание и просит уважать людей, которые пытаются создавать заведения, где украинцы могут отдыхать.

"Хочу всех поблагодарить за внимание и проявлять уважение к людям, которые пытаются во время войны сделать заведения для релакса и перезагрузки. Можете оставлять свои отзывы, но прошу конструктивные. Возможно, владельцы прислушиваются к вашим советам и улучшат заведение", — отметила Илона Гвоздева.

Публикация украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу новой публикации Илоны. В частности, появилась и критика в адрес украинской танцовщицы.

Прекрасное место, мы там постоянно гуляем! Лучшее, что может быть в Крюковщине

Были несколько раз, довольны всем, Илона, спасибо за поддержку заведения

Илона, извините, но человеку с вашим уровнем узнаваемости обычно будут быстро подавать блюда. А когда это обычная женщина с детьми — п*фиг, подождет) ну неужели вы думаете, что ваш отзыв звучит правдиво и объективно? Смешно..

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Илоны Гвоздевой. Фото: скриншот из Instagram

Интервью Илоны Гвоздевой

Недавно украинский хореограф давала интервью, где рассказывала о своем муже и новом доме, который она приобрела. В частности, Илона Гвоздева отвечала всем хейтерам, критикующим ее мужа за то, что он не защищает Украину.

Также она показывала свой новый дом за Киевом и рассказывала, сколько стоит ремонт в этом доме.

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева показала эксклюзивные семейные кадры.

Ранее мы рассказывали о том, что известная танцовщица Илона Гвоздева взбешенно обратилась к чиновникам.

Также мы сообщали, что хореограф Илона Гвоздева рассказала о том, какие болезни можно подхватить в Турции.