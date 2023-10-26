У жены Тимура Мирошниченко был выкидыш — как она это пережила

Жена Тимура Мирошниченко Инна на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Жена известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна ответила на важный вопрос подписчицы. Женщина вспомнила печальный опыт и рассказала о том, сколько у нее было беременностей и как она может посоветовать справиться с выкидышем.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Выкидыш у женщины

Возлюбленная ведущего "ЖВЛ" на телеканале "1+1" пообщалась со своими фолловерами в социальной сети Instagram. Она ответила на вопросы, которые больше всего волнуют подписчиков. Так, одна из фанаток поинтересовалась у Инны, сколько у нее было беременностей и как пережить выкидыш.

Женщина призналась, что во время первой беременности она потеряла ребенка, впрочем, это просто нужно принять. По словам Инны, ее ребенок просто "выполнил свою миссию" и ушел от них. Она посоветовала дать себе время просто пережить боль после выкидыша.

Ведущий Тимур Мирошниченко со своей семьей. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

"Три. Наша первая беременность тоже прервалась. Это нужно просто принять. Более "сухой" аргумент — каждая пятая-шестая беременность не завершается родами. Более "глубокий" — у этого ребенка была короткая миссия. Что-то "подсветить" в вас. Он ее выполнил и пошел ждать своего другого воплощения. Так должно было произойти и все. Дайте себе время прожить боль, отпустить и двигаться дальше", — рассказала Инна Мирошниченко.

Женщина подчеркнула, что большое количество женщин испытали также потерю ребенка, поэтому в этой ситуации очень важно не делать себя виноватой.

"Вы не представляете, как много женщин вокруг вас прожили то же самое. Вы не одна! Все будет хорошо! Главное — не винить себя", — также добавила жена Тимура Мирошниченко.

Stories Инны Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Усыновленный ребенок

Не так давно в семье Мирошниченко появился еще один ребенок, которого они взяли из детского дома. Мальчик Марсель попал в семью ведущего во время войны. Недавно Инна Мирошниченко сравнивала, каким ребенок был в детском доме и каким он стал в ее семье.

Усыновленный Марсель в детском доме. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

Усыновленный ребенок Тимура Мирошниченко сейчас. Фото: Instagram Инны Мирошниченко

"Марсель ПОСЛЕ VS. Марсель ДО. Таким мы увидели его впервые (второе фото в карусели). Это единственное фото, которое имеет Марсель за один год и десять месяцев жизни. Но оно лучше всего иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", — подписала фото жена Тимура Мирошниченко.

Публикация со страницы Инны Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей супругой Инной озвучил популярный мультфильм.

Раньше мы рассказывали о том, что жена Тимура Мирошниченко вспомнила печальный опыт с врачами в молодые годы.

Также мы сообщали о том, что любимая ведущего Тимура Мирошниченко Инна призналась, почему она решила усыновить ребенка.