Оля Полякова рассказала Маше Ефросининой об отношениях с 60-летним мужем – разница в 16 лет

Украинская певица рассказала об отношениях со своим 60-летним мужем.

Популярная украинская певица, актриса и ведущая Оля Полякова раскрыла подробности своей личной жизни. Известная артистка рассказала о том, как люди относятся к разнице в возрасте с ее мужем Вадимом, и о том, как большая разница не мешает их любви.

Об этом Оля Полякова рассказала в интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Украинская исполнительница вспомнила свою свадьбу и рассказала о том, как гости на ней делали ставки на продолжительность ее брака. Дело в том, что разница в возрасте между Олей и ее мужем Вадимом составляет 16 лет, но через 20 лет брака певица считает, что это никак не мешает искренней любви.

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский влюбился в нее в возрасте 40 лет, когда ей было всего 23 года. По словам певицы, все окружение было уверено в том, что она уйдет от бизнесмена, но через 20 лет брака они смогли доказать обратное.

"У меня с мужем разница в возрасте 16 лет. Ему все говорили: "Она тебя бросит. Что ты делаешь? Сейчас все эти люди – они просто в шоке, что мы 20 лет живем… На нашей свадьбе все шептались: "Ну что, давайте ставки ставить, на сколько это будет", – вспомнила украинская певица.

Но Оля Полякова призналась, что ее муж сердится каждый раз, когда она начинает плакать или кричать в истерике. По словам артистки, Вадим не успокаивает ее, а наоборот, начинает на нее кричать. Но, несмотря на это, артистка и бизнесмен счастливы вместе.

"Мой муж не может видеть, как я рыдаю. Вместо того чтобы дать мне поддержку, он не просто идет, он сначала на меня кричит: "Сколько можно". Его это бесит, он не может это выдерживать", – откровенно рассказала Оля Полякова.

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