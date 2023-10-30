Що Ірма Вітовська думає про доньку Ольги Сумської, яка продовжує жити в Росії

Зірка серіалу "Леся+Рома" Ірма Вітовська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома акторка театра і кіно, заслужена артистка України Ірма Вітовська висловилася про свою колегу Ольгу Сумську. Зокрема, головна героїня серіалу "Леся+Рома" розповіла про те, що вона думає про її доньку, яка продовжує жити в Росії.

Це можна почути під час інтерв’ю каналу "РБК-Україна" в YouTube.

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Думка про доньку Сумської, яка живе в РФ

Ірма Вітовська стверджує, що донька її колеги Ольги Сумської Антоніна Паперна живе на території Росії вже дуже багато років. За словами акторки, вона там склалася, як особистість, але її матері дуже важко жити з цим. Втім, Ірма не хоче коментувати, не знаючи деталей цієї ситуації.

"Донька Ольги Сумської перебуває там вже ого, скільки років, вона ж не після вторгнення переїхала. Вона там вже склалася, як людина, як особистість, як сім’я… Я думаю, що Олі дуже важко з цим. Я не можу коментувати це питання, тому що я не посвячена в деталі", — пояснила Ірма Вітовська.

Акторка Ірма Вітовська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, зірка серіалу "Леся+Рома" зазначила, що донька Ольги Антоніна не бере участь у програмах проти українців. Однак Ірма не хоче робити боляче своїй колезі по театру і кіно, тому відмовилася коментувати цю ситуацію.

"Я не бачу, що людина є учасником якихось українофобних програм, куди заганяють всіх. Тому я, власне, не знаю, не буду коментувати, аби не робити боляче більше ще Ользі В'ячеславівні. Я не знаю її доньку, не знаю так близько родину. Але ця ситуація не почалася зараз", — також додала українська акторка.

Що відомо про доньку Ольги Сумської

Кілька років тому донька Ольги Сумської переїхала до Росії, адже сподівалася на те, що там стане відомою акторкою. Там вона вступила до театрального інституту та вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича. Зараз вона активно бере участь у світських заходах в Москві та нічого не говорить про війну в Україні.

Антоніна Паперна зі своїм чоловіком-росіянином і донькою в Росії. Фото: Instagram Володимира Яглича

Що стосується її матері, Ольги Сумської, то вона намагається підняти свою доньку в очах людей. Вона зазначає, що ця тема є дуже болісною для неї. У 2020 році акторка показала спільне фото зі своєю донькою, де можна побачити неймовірну схожість.

Акторка Ольга Сумська зі своєю донькою Антоніною Паперною. Фото: скриншот з Instagram

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