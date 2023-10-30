Что Ирма Витовская думает о дочери Ольги Сумской, которая продолжает жить в России

Звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Ирма Витовская высказалась о своей коллеге Ольги Сумской. В частности, главная героиня сериала "Леся+Рома" рассказала о том, что она думает о ее дочери, которая продолжает жить в России.

Это можно услышать во время интервью каналу "РБК-Україна" в YouTube.

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Ирма Витовская утверждает, что дочь ее коллеги Ольги Сумской Антонина Паперная живет на территории России уже много лет. По словам актрисы, она там сложилась, как личность, но ее матери очень тяжело жить с этим. Впрочем, Ирма не хочет комментировать, не зная деталей этой ситуации.

"Дочка Ольги Сумской находится там уже ого, сколько лет, она же не после вторжения переехала. Она там уже сложилась, как человек, как личность, как семья… Я думаю, что Оле очень тяжело с этим. Я не могу комментировать это вопрос, потому что я не посвящена в детали", — объяснила Ирма Витовская.

Актриса Ирма Витовская во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, звезда сериала "Леся+Рома" отметила, что дочь Ольги Антонина не участвует в программах против украинцев. Однако, Ирма не хочет делать больно своей коллеге по театру и кино, поэтому отказалась комментировать эту ситуацию.

"Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобных программ, куда загоняют всех. Поэтому я, собственно, не знаю, не буду комментировать, чтобы не делать больнее больше еще Ольге Вячеславовне. Я не знаю ее дочь, не знаю так близко семью. Но эта ситуация не началась сейчас", — также добавила украинская актриса.

Что известно о дочери Ольги Сумской

Несколько лет назад дочь Ольги Сумской переехала в Россию, ведь надеялась, что там станет известной актрисой. Там она поступила в театральный институт и вышла замуж за российского актера Владимира Яглича. Сейчас она активно участвует в светских мероприятиях в Москве и ничего не говорит о войне в Украине.

Антонина Паперная со своим мужем-россиянином и дочерью в России. Фото: Instagram Владимира Яглича

Что касается ее матери, Ольги Сумской, то она пытается поднять свою дочь в глазах людей. Она отмечает, что эта тема очень болезненна для нее. В 2020 году актриса показала совместное фото со своей дочерью, где можно увидеть невероятное сходство.

Актриса Ольга Сумская со своей дочерью Антониной Паперной. Фото: скриншот из Instagram

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