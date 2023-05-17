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"Іспанський сором": українці "надавали по шапці" Насті Каменських за її вчинок

17 травня 2023 12:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських отримала масу хейту за свій вчинок – співачці нагадали про неприємне
Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська виконавиця, акторка та ведуча Настя Каменських відреагувала на новий обстріл, який здійснили російські війська по Україні. Популярна артистка вказала на випробування українців та отримала багато хейту через свій нещодавній вчинок.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"18 ракет було запущено сьогодні вночі по Україні. Здається, ми вже звикли до будь–яких випробувань, але сьогодні о 3 ночі знову, ніби вперше, відчуваєш як тремтять стіни. Кажуть, Бог дає стільки випробувань, скільки людина може витримати. То ми хто з вами? Адже те, що щодня переживають наші люди у різних куточках країни – це надвипробування, які під силу тільки по–справжньому сильним та незламним людям, якими і є українці. Тримаємось та не здаємось", – написала Настя Каменських.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Численні підписники української виконавиці не змогли проігнорувати таку публікацію на її сторінці. Тому люди почали нагадувати Насті Каменських про розіграш автомобілю, який вона нещодавно робила, а також про Потапа, залишаючи багато коментарів під публікацією.

"Дуже доречно було запустити г*мновей з Інфініті після такої ночі. Де ваша совість, @kamenskux?", "А що там з Infinity, чому Ви видалили допис?", "Під час тревоги в інфініті ховайтесь. Іспанський стром. Хоча ж...ще є Потап", " Настя вам не стыдно вообще??? Интернет помнит всё и ваш гив всё запомнили тоже) Потапу там не тяжело? Может ему соберётесь 100к гривен? "патриотка"", "Добре, що 18 ракет не заважають вам розводити людей "гівевеєм" з підписками на всіляких шизотериків", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська співачка Настя Каменських відвідала військовий шпиталь.  

Раніше ми розповідали про те, що відома українська артистка Настя Каменських ніжно звернулася до Потапа.

Також ми повідомляли про те, що співачка та ведуча Настя Каменських зробила гучну заяву про Потапа.

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