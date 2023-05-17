Настя Каменских получила массу хейта за свой поступок – певице напомнили о неприятном

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница, актриса и ведущая Настя Каменских отреагировала на новый обстрел, который совершили российские войска по Украине. Популярная артистка указала на испытания украинцев и получила много хейта из–за своего недавнего поступка.

Соответствующую публикацию Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram.

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"18 ракет было запущено сегодня ночью по Украине. Кажется, мы уже привыкли к любым испытаниям, но сегодня в 3 ночи снова, будто впервые, чувствуешь как дрожат стены. Говорят, Бог дает столько испытаний, сколько человек может выдержать. Так мы кто с вами? Ведь то, что ежедневно переживают наши люди в разных уголках страны – это сверхиспытания, которые по силам только по–настоящему сильным и несгибаемым людям, которыми и есть украинцы. Держимся и не сдаемся", – написала Настя Каменских.

Многочисленные подписчики украинской исполнительницы не смогли проигнорировать подобную публикацию на ее странице. Поэтому люди начали напоминать Насте Каменских о розыгрыше автомобиля, который она недавно делала, а также о Потапе, оставляя много комментариев под публикацией.

"Дуже доречно було запустити г*мновей з Інфініті після такої ночі. Де ваша совість, @kamenskux?", "А що там з Infinity, чому Ви видалили допис?", "Під час тревоги в інфініті ховайтесь. Іспанський стром. Хоча ж...ще є Потап", "Настя вам не стыдно вообще??? Интернет помнит всё и ваш гив всё запомнили тоже) Потапу там не тяжело? Может ему соберётесь 100к гривен? "патриотка"", "Добре, що 18 ракет не заважають вам розводити людей "гівевеєм" з підписками на всіляких шизотериків", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская певица Настя Каменских посетила военный госпиталь.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская артистка Настя Каменских нежно обратилась к Потапу.

Также мы сообщали, что певица и ведущая Настя Каменских сделала громкое заявление о Потапе.