Юрій Горбунов показав звернення до білорусів – недолугі ІПСО та погрози

Український телеведучий Юрій Горбунов на інтерв'ю Слави Дьоміна. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий, актор та заслужений артист України Юрій Горбунов показав дуже цікаві кадри. Український ведучий показав, як на україно-білоруському кордоні чутно було звернення до білорусів, де порушувалася тема ІПСО, підтримки Росії та пропаганди.

Відповідне відео Юрій Горбунов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Український телеведучий показав кадри з кордону України та Білорусі, де пролунали дуже цікаві слова. На відео можна почути звернення до білорусів, причому у форматі висміювань та погроз.

"На кордоні України пролунало звернення до білоруської сторони. В ньому назвали л*йном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь. Також тій стороні вказали шлях за рускім кораблем. Вкотре нагадали, що Білорусь підтримує країну-терориста і перебуває під впливом Росії та пропаганди", — написав Юрій Горбунов.

Український телеведучий Юрій Горбунов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також під час звернення зазначалося, що всі, хто збирається йти на війну проти українського народу, насправді не є громадянином Білорусі. Крім того, білорусів закликали позбавитися статусу тих, хто постійно все терпить, інакше будуть дуже погані наслідки.

"Окремо пролунало застереження, що для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках — "обов’язково візьміть з собою ваше борошно, ви про нього нещодавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські драніки!" — написав також український телеведучий.

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