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"Назвали л*йном недолугі ІПСО": Юрій Горбунов показав звернення до білорусів

29 червня 2023 14:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юрій Горбунов показав звернення до білорусів – недолугі ІПСО та погрози
Український телеведучий Юрій Горбунов на інтерв'ю Слави Дьоміна. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий, актор та заслужений артист України Юрій Горбунов показав дуже цікаві кадри. Український ведучий показав, як на україно-білоруському кордоні чутно було звернення до білорусів, де порушувалася тема ІПСО, підтримки Росії та пропаганди.

Відповідне відео Юрій Горбунов розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Український телеведучий показав кадри з кордону України та Білорусі, де пролунали дуже цікаві слова. На відео можна почути звернення до білорусів, причому у форматі висміювань та погроз.

"На кордоні України пролунало звернення до білоруської сторони. В ньому назвали л*йном недолугі ІПСО, які проводила останнім часом Білорусь. Також тій стороні вказали шлях за рускім кораблем. Вкотре нагадали, що Білорусь підтримує країну-терориста і перебуває під впливом Росії та пропаганди", — написав Юрій Горбунов.

Юрий Горбунов
Український телеведучий Юрій Горбунов під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також під час звернення зазначалося, що всі, хто збирається йти на війну проти українського народу, насправді не є громадянином Білорусі. Крім того, білорусів закликали позбавитися статусу тих, хто постійно все терпить, інакше будуть дуже погані наслідки.

"Окремо пролунало застереження, що для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках — "обов’язково візьміть з собою ваше борошно, ви про нього нещодавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські драніки!" — написав також український телеведучий.

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Юрій Горбунов розповів про те, як його шокувала російська мова в київській школі.

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Юрій Горбунов припустив, чи приїде Влад Яма до України після перемоги.

Також ми повідомляли про те, що телеведучий та актор Юрій Горбунов розповів, хто його розчарував під час війни.

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