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Юрий Горбунов рассказал, что он думает о Потапе, которого не было в Украине

21 августа 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юрий Горбунов рассказал о своих отношениях с Потапом – что он о нем думает
Ведущий Юрий Горбунов с рэпером Потапом на праздновании своего 50-летия. Фото: JetSetter
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий, актер и заслуженный артист Украины Юрий Горбунов высказался о рэпере и продюсере Потапе. Украинский ведущий заявил, как он относится к своему куму и близкому другу, который был за границей в начале полномасштабной войны.

Об этом Юрий Горбунов высказался во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Отношения с Потапом

Украинский телеведущий и постоянный ведущий популярного вокального шоу "Голос країни" Юрий Горбунов высказался о рэпере Потапе, который является его соседом и кумом. Стоит отметить, что рэпера тоже активно осуждают из-за того, что в начале войны он был в Испании.

Потап
Украинский рэпер Потап в Испании. Фото: Instagram Потапа

Юрий Горбунов отметил, что между ним и его другом могут быть отличия во взглядах, в частности, в вопросах войны. Но он подчеркнул, что их дружба до сих пор крепка, несмотря на определенные недоразумения. По словам ведущего, Потап не зря стал его кумом.

"Потап — мой кум, мой друг. У нас могут быть разные взгляды: на события, на войну, на довоенные истории, но мы друзья. Мы соседи. И Алексей не зря стал нашим кумом", — отметил украинский телеведущий, комментируя свои отношения с Потапом.

Скандал с Юрием Горбуновым

Не так давно украинский ведущий попал в громкий скандал, который сразу же распространился по сети. Так, Юрий Горбунов планировал снять новый сериал на деньги из украинского бюджета. Причем, он хотел потратить 33 миллиона гривен на съемки этого сериала.

Впрочем, недавно украинский телеведущий отказался от бюджетных средств из-за шума, который возник на фоне этого в сети. Он отметил, что он и его команда будут искать другие возможности для съемок нового сериала под названием "СМТ Ингулец".

Публикация Юрия Горбунова
Публикация Юрия Горбунова с обращением по поводу съемок сериала за бюджетные средства. Фото: скриншот из Instagram

"Учитывая общественную дискуссию последних дней, которая развернулась, мы с командой решили отказаться от государственного финансирования производства сериала под рабочим названием "СМТ Ингулец". Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было. Но я, как продюсер, верю в наш проект, в историю героев проекта", — заявил Юрий Горбунов.

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Юрий Горбунов был замечен в США.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Юрий Горбунов показал обращение к белорусам.

Также мы сообщали о том, что ведущий и актер Юрий Горбунов высказался о скандале со своим участием.

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