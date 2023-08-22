Юрий Горбунов объяснил, есть ли у Олега Винника будущее в Украине – интервью

Украинский телеведущий Юрий Горбунов во время интервью Алине Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий, актер и заслуженный артист Юрий Горбунов высказался про певца Олега Винника, который находится за границей. Известный ведущий признался, поддерживал ли он связь с артистом после начала войны, и прокомментировал интервью, которое недавно дал певец.

Об этом Юрий Горбунов рассказал во время интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Общение с Олегом Винником

Украинский ведущий заявил, что он не общался с артистом, ведь он не отвечал на его звонки. Также Юрий Горбунов прокомментировал и интервью, которое давал недавно Олег Винник, заявив, что оно не несет никакой ценности.

"Он не отвечал на звонки, потом я уже и не звонил. Это интервью я видел, у меня нет никакой реакции на это интервью. Ну оно ни о чем, я не знаю, какая должна быть реакция на это интервью. А больше я Олегу не звонил, Олег также не звонил", — отметил украинский телеведущий.

Телеведущий Юрий Горбунов на интервью у Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Вспомнил также Юрий и то, как он начинал общаться с Олегом Винником, который, по его словам, очень тяжело шел на контакт. Ведущий отметил, что артист поначалу не хотел сниматься в фильме "Скажене весілля", переживая за свою репутацию.

Есть ли будущее у Олега Винника?

Украинский актер не знает, есть ли у певца будущее в Украине, ведь сейчас его вообще нигде не видно, а в сети люди считают его "молчуном" и даже "предателем". По его словам, люди реагируют только тогда, когда человек что-то делает.

"Возможно, "волчицы" все примут и скажут: "О, Олег вернулся, классно". Потому что когда его нет, будто и не о чем говорить. Поговорили о том, что его нет, ну и нет. Вы же понимаете, что хейт и критика появляются тогда, когда ты что-то делаешь. Когда ты ничего не делаешь, ничего нет", — заявил украинский ведущий.

Что известно про Олега Винника?

Сейчас любимец женщин Олег Винник находится за границей и вообще не появляется в инфопространстве. Недавно он впервые за полтора года дал откровенное интервью, где прокомментировал свое пребывание в Германии и раскрыл имя жены.

Его сейчас критикуют не только украинцы, но и многие известные звезды, которые выражают свое мнение касательно его пребывания за границей во время полномасштабной войны в Украине.

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