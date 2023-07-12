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Jerry Heil чуть не изнасиловали, когда ей было 13 лет: откровенное признание

12 июля 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil вспомнила жуткую историю с детства – цеплялся неадекватный сосед
Украинская певица Jerry Heil во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая украинская исполнительница и автор песен Jerry Heil вспомнила очень жуткую историю своего детства. Известная артистка вспомнила, как один неадекватный сосед писал разные угрозы в ее адрес, когда ей было всего 13 лет.

Об этом Jerry Heil вспомнила во время интервью на канале "РОЗМОВА" в YouTube.

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Украинская артистка дала откровенное интервью и вспомнила, что с ней произошло, когда ей было всего 13 лет. Она вспомнила, что в этом возрасте к ней приставал один из соседей, который к тому же писал ей разные угрозы в социальной сети, из-за чего ей было страшно идти в школу.

Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

"Когда мне было 13 лет, я ходила в школу, и еще в "ВКонтакте" мне писал сосед такие вещи типа: "Я тебя изнасилую". А я каждый день проходила мимо его двора, когда шла в школу. Это жесть", — вспоминает украинская исполнительница Jerry Heil.

По словам украинской артистки, даже много лет спустя эта проблема до сих пор актуальна в Украине. Jerry Heil отметила, что она обращалась в правоохранительные органы, впрочем, они не могут ничего поделать согласно действующему законодательству.

"В целом штраф 721 гривна за такое правонарушение. Я вообще не знаю, как так. Это, я считаю, инцидент, который нужно распространить и чтобы больше людей начали об этом говорить. Уверена, что я не одна далеко, и это происходит постоянно", — также добавила певица.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Jerry Heil решила создать свой лейбл.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Jerry Heil сообщила об угрозах со стороны россиянина.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Jerry Heil высказалась о землетрясениях в мире.

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