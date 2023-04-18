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Камалия передумала разводиться с мужем: пара снова появилась вместе на публике

18 апреля 2023 16:58
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова
Камалия передумала разводиться с мужем: пара снова появилась вместе на публике
Камалия и Мохаммад Захур. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Александра Черзорова

Недавно певица Камалия объявила о том, что разводится со своим мужем после 20 лет брака. Звезда заявила, что причиной стала старшая дочь миллиардера Мохаммада Захура, которая всегда откровенно недолюбливала новую жену отца.

Однако многие считают, что Камалия могла принять такое радикальное решение на эмоциях, ведь пару связывает не только многолетняя история любви, но и две прекрасные дочери — Мирабелла и Арабелла.

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Известно, что Пасху пара отпраздновала вместе, хотя Захур исповедует другую религию (он мусульманин). Тогда певица утверждала, что они намерены поддерживать дружеские отношения ради детей, но сегодня пара снова появилась вместе на премии YUNA-2023 , но уже без дочерей.

Певица Камалия с мужем на премии YUNA-2023. Фото: менеджмент премии YUNA

Очевидно, что мужчина пришел поддержать певицу, ставшую в этом году специальной гостьей объявления наград. Не секрет, что Захур всегда находился рядом с женой во все важные моменты ее жизни. Похоже, что он и дальше будет помогать Камалии не только в семейных делах, но и на творческом пути.

Недавно мы также писали о возможном воссоединении Даши Квитковой с Никитой Добрыниным и публиковали комментарий Насти Каменских о возможном разводе с Потапом.

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