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"Мій герой!": Камалія пожмакала молодого красеня на очах у чоловіка

5 липня 2023 11:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія показала себе в обіймах молодого красеня – що скаже чоловік
Українська співачка Камалія в кліпі на свою пісню "Доню, не плач". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська виконавиця Камалія показала себе з молодим красенем, який служить в армії. Відома співачка розповіла про те, як він її врятував від провалу на концерті, та зізналася в тому, що він був поранений у Бахмуті та тільки-но вийшов зі шпиталю.

Відповідні фотографії Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно Камалія розповіла про те, що вона збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Втім, після цієї новини в мережі постійно з’являються спільні фотографії з чоловіком, через що фанати вважають, що ніякого розлучення не буде.

Цього разу українська співачка показала фотографії з молодим чоловіком, який її врятував нещодавно. Вона розповіла, що він приїхав з Харкова до Києва, щоб заспівати з нею дуетом на церемонії нагородження, хоча нещодавно лікувався від поранення в Бахмуті.

"Знайомтеся, це Сергій Золотий, мій Герой! Він врятував мій виступ на цьогорічній, дуже важливу у цей військовий час @yunaawards. За два дні до Церемонії нагородження захворів @paulhank1, з яким я співаю в дуеті пісню "Кулями". І я згадала саме про Сергія, з яким я познайомилася кілька місяців тому в госпіталі для військовослужбовців, де він проходив лікування після важкого поранення, яке отримав під Бахмутом", — написала Камалія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Також вона зазначила, що цей чоловік швидко приїхав з Харкова до Києва, щоб допомогти їй з виступом. Камалія додала, що Сергій є дуже талановитим артистом, а також гарною людиною.

Користувачі мережі, які підписані на українську виконавицю в соціальній мережі Instagram, не змогли промовчати та почали залишати свої коментарі під публікацією Камалії.

  • Який красень! Дякую за захист України! Камалія, ви молодець, що знаходите таланти серед воїнів. Дуже гармонійно виглядаєте разом
  • Красунчик, не поступається знаменитим закордонним кінозіркам!!!
  • Камалія, ви молодець, я вами дуже захоплююсь, любите людей, любите Україну, допомагаєте
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія відверто розповіла про розлучення з Мохаммадом Захуром.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія показала архівну фотографію зі своїм чоловіком та дітьми.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Камалія показала фотографію з лікарні.

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