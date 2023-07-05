Камалія показала себе в обіймах молодого красеня – що скаже чоловік

"Мій герой!": Камалія пожмакала молодого красеня на очах у чоловіка
Українська виконавиця Камалія показала себе з молодим красенем, який служить в армії. Відома співачка розповіла про те, як він її врятував від провалу на концерті, та зізналася в тому, що він був поранений у Бахмуті та тільки-но вийшов зі шпиталю.
Відповідні фотографії Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Не так давно Камалія розповіла про те, що вона збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Втім, після цієї новини в мережі постійно з’являються спільні фотографії з чоловіком, через що фанати вважають, що ніякого розлучення не буде.
Цього разу українська співачка показала фотографії з молодим чоловіком, який її врятував нещодавно. Вона розповіла, що він приїхав з Харкова до Києва, щоб заспівати з нею дуетом на церемонії нагородження, хоча нещодавно лікувався від поранення в Бахмуті.
"Знайомтеся, це Сергій Золотий, мій Герой! Він врятував мій виступ на цьогорічній, дуже важливу у цей військовий час @yunaawards. За два дні до Церемонії нагородження захворів @paulhank1, з яким я співаю в дуеті пісню "Кулями". І я згадала саме про Сергія, з яким я познайомилася кілька місяців тому в госпіталі для військовослужбовців, де він проходив лікування після важкого поранення, яке отримав під Бахмутом", — написала Камалія.
Також вона зазначила, що цей чоловік швидко приїхав з Харкова до Києва, щоб допомогти їй з виступом. Камалія додала, що Сергій є дуже талановитим артистом, а також гарною людиною.
Користувачі мережі, які підписані на українську виконавицю в соціальній мережі Instagram, не змогли промовчати та почали залишати свої коментарі під публікацією Камалії.
- Який красень! Дякую за захист України! Камалія, ви молодець, що знаходите таланти серед воїнів. Дуже гармонійно виглядаєте разом
- Красунчик, не поступається знаменитим закордонним кінозіркам!!!
- Камалія, ви молодець, я вами дуже захоплююсь, любите людей, любите Україну, допомагаєте
Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія відверто розповіла про розлучення з Мохаммадом Захуром.
Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія показала архівну фотографію зі своїм чоловіком та дітьми.
Також ми повідомляли про те, що відома артистка Камалія показала фотографію з лікарні.