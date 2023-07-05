Камалія показала себе в обіймах молодого красеня – що скаже чоловік

Українська співачка Камалія в кліпі на свою пісню "Доню, не плач". Фото: скріншот з YouTube

Українська виконавиця Камалія показала себе з молодим красенем, який служить в армії. Відома співачка розповіла про те, як він її врятував від провалу на концерті, та зізналася в тому, що він був поранений у Бахмуті та тільки-но вийшов зі шпиталю.

Відповідні фотографії Камалія розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Не так давно Камалія розповіла про те, що вона збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Втім, після цієї новини в мережі постійно з’являються спільні фотографії з чоловіком, через що фанати вважають, що ніякого розлучення не буде.

Цього разу українська співачка показала фотографії з молодим чоловіком, який її врятував нещодавно. Вона розповіла, що він приїхав з Харкова до Києва, щоб заспівати з нею дуетом на церемонії нагородження, хоча нещодавно лікувався від поранення в Бахмуті.

"Знайомтеся, це Сергій Золотий, мій Герой! Він врятував мій виступ на цьогорічній, дуже важливу у цей військовий час @yunaawards. За два дні до Церемонії нагородження захворів @paulhank1, з яким я співаю в дуеті пісню "Кулями". І я згадала саме про Сергія, з яким я познайомилася кілька місяців тому в госпіталі для військовослужбовців, де він проходив лікування після важкого поранення, яке отримав під Бахмутом", — написала Камалія.

Також вона зазначила, що цей чоловік швидко приїхав з Харкова до Києва, щоб допомогти їй з виступом. Камалія додала, що Сергій є дуже талановитим артистом, а також гарною людиною.

Користувачі мережі, які підписані на українську виконавицю в соціальній мережі Instagram, не змогли промовчати та почали залишати свої коментарі під публікацією Камалії.

Який красень! Дякую за захист України! Камалія, ви молодець, що знаходите таланти серед воїнів. Дуже гармонійно виглядаєте разом

Красунчик, не поступається знаменитим закордонним кінозіркам!!!

Камалія, ви молодець, я вами дуже захоплююсь, любите людей, любите Україну, допомагаєте

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія відверто розповіла про розлучення з Мохаммадом Захуром.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Камалія показала архівну фотографію зі своїм чоловіком та дітьми.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Камалія показала фотографію з лікарні.