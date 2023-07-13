Камалия внезапно вспомнила историю любви с Мохаммадом Захуром – очень трогательно

Украинская певица Камалия на подготовке к премии YUNA в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница Камалия показала, чем 20 лет тому назад ей удалось покорить миллиардера Мохаммада Захура. Популярная артистка показала, как началась ее история любви с мужем, и вспомнила, как он едва не признался ей в любви в тот вечер.

Соответствующими кадрами Камалия поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

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Недавно певица шокировала поклонников своего творчества заявлением о том, что она решила расстаться со своим мужем, миллиардером из Пакистана Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. Перед этим она рассказала о конфликте с дочерью мужа, которая является россиянкой.

После этого Камалия больше не делала никаких заявлений по поводу брака с Мохаммадом Захуром. Впрочем, она активно публикует разные общие фото и видео со своим мужем, а когда у нее был день рождения, ее муж назвал ее любимой женщиной.

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром на церемонии награждения YUNA в Киеве. Фото: instagram.com/p/CuBhuJvNv9d/?hl=ru

Теперь певица вспомнила, как 20 лет назад началась история ее любви с Захуром.

"Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он чуть не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час…", — написала Камалия под своими кадрами.

Многочисленные подписчики украинской певицы решили не проходить мимо таких кадров и оставить свои комментарии под ними. Люди начали писать много комплиментов в адрес Камалии.

Прекрасное исполнение. Пусть эта история любви никогда не кончается

Спасибо, исполнение песни, волшебный голос. Талантливая наша красавица. Очень трогательная, ваша красивая любовная история с Захуром!

Камалия, я в восторге, вы — невероятная: красивая, талантливая, умная, женственная, пусть ваша романтическая любовь с Захуром будет вечной!

Браво, пронзительно и так чувственно. У него других шансов и не могло быть после такого исполнения. Пусть ваша любовь будет Богом Хранима

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Камалия поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

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