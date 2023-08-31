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Камалія у боксерській рукавичці публічно з'ясувала стосунки зі своїм чоловіком

31 серпня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Камалія зайнялася боксом зі своїм чоловіком просто на людях – фото
Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на святкуванні його дня народження. Фото: Instagram Камалії
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка Камалія насмішила своїх шанувальників новою сімейною фотографією. На знімку відома виконавиця показала, як вона б’є боксерською рукавицею свого чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура, з яким вона вирішила нещодавно розлучатися.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація Камалії в соціальній мережі

На офіційній сторінці української артистки з’явилася нова спільна фотографія з її чоловіком Мохаммадом Захуром. На світлині Камалія намагається вдарити свого коханого, а той ухиляється від удару своєї дружини.

На фотографії вона одягнена у довгу сукню жовтого кольору з прикрасами на одному боці. Чоловік артистки одягнений у штани та сорочку білого кольору, у піджак синього відтінку та темні туфлі. Закохані одягнули по одній боксерській рукавичці, але б’є на фото саме Камалія Захура.

"Нещодавно зʼясовували стосунки з Захуром на публіці", — підписала фотографію українська співачка.

Публікація Камалії
Публікація Камалії з її чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: скриншот з Instagram

Підписники відомої виконавиці не втрималися і почали залишати свої коментарі під фотографією.

  • Тільки з гумором з'ясовувати стосунки, сміх допомагає подолати все разом. Підтримуйте один одного, це так класно. Коли ти знаєш, що десь є людина, яка тебе розуміє і підтримує
  • Оце по-нашому, тоді так тримати
  • Красунечка, щастя вам родинного, здоров‘я міцного, кохання полум'яного, гармонії душі, перемоги та миру
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Камалії
Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки з чоловіком

Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ще у 2003 році, але через 20 років шлюбу вона вирішила з ним розлучитися. Ходили чутки, що причиною такого рішення стала донька мільярдера від першого шлюбу, з якою Камалія посварилася. 

Камалия
Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на церемонії нагородження Yuna. Фото: Instagram Камалії

Втім, після цієї новини на сторінці співачки стали з’являтися різні фото та відео, де вона показує себе зі своєю сім’єю. На світлинах можна побачити й Мохаммада Захура. Через це шанувальники Камалії сумніваються в тому, що вона розлучається з чоловіком.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія пригадала свій дует з Тото Кутуньо. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Камалія показала фотосесію з доньками. 

Також ми повідомляли про те, що співачка Камалія показала, як вона святкувала день народження свого чоловіка Мохаммада Захура.

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