Камалія зайнялася боксом зі своїм чоловіком просто на людях – фото

Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на святкуванні його дня народження. Фото: Instagram Камалії

Українська співачка Камалія насмішила своїх шанувальників новою сімейною фотографією. На знімку відома виконавиця показала, як вона б’є боксерською рукавицею свого чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура, з яким вона вирішила нещодавно розлучатися.

Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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На офіційній сторінці української артистки з’явилася нова спільна фотографія з її чоловіком Мохаммадом Захуром. На світлині Камалія намагається вдарити свого коханого, а той ухиляється від удару своєї дружини.

На фотографії вона одягнена у довгу сукню жовтого кольору з прикрасами на одному боці. Чоловік артистки одягнений у штани та сорочку білого кольору, у піджак синього відтінку та темні туфлі. Закохані одягнули по одній боксерській рукавичці, але б’є на фото саме Камалія Захура.

"Нещодавно зʼясовували стосунки з Захуром на публіці", — підписала фотографію українська співачка.

Публікація Камалії з її чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: скриншот з Instagram

Підписники відомої виконавиці не втрималися і почали залишати свої коментарі під фотографією.

Тільки з гумором з'ясовувати стосунки, сміх допомагає подолати все разом. Підтримуйте один одного, це так класно. Коли ти знаєш, що десь є людина, яка тебе розуміє і підтримує

Оце по-нашому, тоді так тримати

Красунечка, щастя вам родинного, здоров‘я міцного, кохання полум'яного, гармонії душі, перемоги та миру

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Стосунки з чоловіком

Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ще у 2003 році, але через 20 років шлюбу вона вирішила з ним розлучитися. Ходили чутки, що причиною такого рішення стала донька мільярдера від першого шлюбу, з якою Камалія посварилася.

Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром на церемонії нагородження Yuna. Фото: Instagram Камалії

Втім, після цієї новини на сторінці співачки стали з’являтися різні фото та відео, де вона показує себе зі своєю сім’єю. На світлинах можна побачити й Мохаммада Захура. Через це шанувальники Камалії сумніваються в тому, що вона розлучається з чоловіком.

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