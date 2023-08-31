Камалія зайнялася боксом зі своїм чоловіком просто на людях – фото

Камалія у боксерській рукавичці публічно з'ясувала стосунки зі своїм чоловіком
Українська співачка Камалія насмішила своїх шанувальників новою сімейною фотографією. На знімку відома виконавиця показала, як вона б’є боксерською рукавицею свого чоловіка, мільярдера Мохаммада Захура, з яким вона вирішила нещодавно розлучатися.
Відповідну фотографію Камалія розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Публікація Камалії в соціальній мережі
На офіційній сторінці української артистки з’явилася нова спільна фотографія з її чоловіком Мохаммадом Захуром. На світлині Камалія намагається вдарити свого коханого, а той ухиляється від удару своєї дружини.
На фотографії вона одягнена у довгу сукню жовтого кольору з прикрасами на одному боці. Чоловік артистки одягнений у штани та сорочку білого кольору, у піджак синього відтінку та темні туфлі. Закохані одягнули по одній боксерській рукавичці, але б’є на фото саме Камалія Захура.
"Нещодавно зʼясовували стосунки з Захуром на публіці", — підписала фотографію українська співачка.
Підписники відомої виконавиці не втрималися і почали залишати свої коментарі під фотографією.
- Тільки з гумором з'ясовувати стосунки, сміх допомагає подолати все разом. Підтримуйте один одного, це так класно. Коли ти знаєш, що десь є людина, яка тебе розуміє і підтримує
- Оце по-нашому, тоді так тримати
- Красунечка, щастя вам родинного, здоров‘я міцного, кохання полум'яного, гармонії душі, перемоги та миру
Стосунки з чоловіком
Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура ще у 2003 році, але через 20 років шлюбу вона вирішила з ним розлучитися. Ходили чутки, що причиною такого рішення стала донька мільярдера від першого шлюбу, з якою Камалія посварилася.
Втім, після цієї новини на сторінці співачки стали з’являтися різні фото та відео, де вона показує себе зі своєю сім’єю. На світлинах можна побачити й Мохаммада Захура. Через це шанувальники Камалії сумніваються в тому, що вона розлучається з чоловіком.
Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Камалія пригадала свій дует з Тото Кутуньо.
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