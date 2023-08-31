Камалия занялась боксом со своим мужем прямо на людях – фото

Камалия в боксерской перчатке публично выяснила отношения со своим мужем
Украинская певица Камалия насмешила своих поклонников новой семейной фотографией. На снимке известная исполнительница показала, как она бьет боксерской перчаткой своего мужа, миллиардера Мохаммада Захура, с которым она решила недавно разводиться.
Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в Instagram.
Публикация Камалии в социальной сети
На официальной странице украинской артистки появилась новая общая фотография с ее мужем Мохаммадом Захуром. На фото Камалия пытается ударить любимого, а тот уклоняется от удара своей жены.
На фотографии она одета в длинное платье желтого цвета с украшениями на одной стороне. Мужчина артистки одет в брюки и рубашку белого цвета, пиджак синего оттенка и темные туфли. Влюбленные одели по одной боксерской перчатке, но бьет на фото именно Камалия Захура.
"Недавно выясняли отношения с Захуром на публике", — подписала фотографию украинская певица.
Подписчики известной исполнительницы не сдержались и начали оставлять свои комментарии под фотографией.
- Только с юмором выяснять отношения, смех помогает преодолеть все вместе. Поддерживайте друг друга, это так классно. Когда ты знаешь, что где-то человек, который тебя понимает и поддерживает
- Вот это по-нашему, тогда так держать
- Красавица, счастья вам семейного, здоровья крепкого, любви пламенной, гармонии души, победы и мира
Отношения с мужем
Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура еще в 2003 году, но через 20 лет брака она решила с ним расстаться. Ходили слухи, что причиной такого решения стала дочь миллиардера от первого брака, с которой Камалия поругалась.
Впрочем, после этой новости на странице певицы стали появляться разные фото и видео, где она показывает себя со своей семьей. На фотографиях можно увидеть и Мохаммада Захура. Поэтому поклонники Камалии сомневаются в том, что она расстается с мужем.
Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия вспомнила свой дуэт с Тото Кутуньо.
Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Камалия показала фотосессию с дочерьми.
Также мы сообщали о том, что певица Камалия показала, как она праздновала день рождения своего мужа Мохаммада Захура.