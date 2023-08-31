Камалия занялась боксом со своим мужем прямо на людях – фото

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром на праздновании его дня рождения. Фото: Instagram Камалии

Украинская певица Камалия насмешила своих поклонников новой семейной фотографией. На снимке известная исполнительница показала, как она бьет боксерской перчаткой своего мужа, миллиардера Мохаммада Захура, с которым она решила недавно разводиться.

Соответствующую фотографию Камалия разместила на своей странице в Instagram.

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На официальной странице украинской артистки появилась новая общая фотография с ее мужем Мохаммадом Захуром. На фото Камалия пытается ударить любимого, а тот уклоняется от удара своей жены.

На фотографии она одета в длинное платье желтого цвета с украшениями на одной стороне. Мужчина артистки одет в брюки и рубашку белого цвета, пиджак синего оттенка и темные туфли. Влюбленные одели по одной боксерской перчатке, но бьет на фото именно Камалия Захура.

"Недавно выясняли отношения с Захуром на публике", — подписала фотографию украинская певица.

Публикация Камалии с ее мужем Мохаммадом Захуром. Фото: скриншот из Instagram

Подписчики известной исполнительницы не сдержались и начали оставлять свои комментарии под фотографией.

Только с юмором выяснять отношения, смех помогает преодолеть все вместе. Поддерживайте друг друга, это так классно. Когда ты знаешь, что где-то человек, который тебя понимает и поддерживает

Вот это по-нашему, тогда так держать

Красавица, счастья вам семейного, здоровья крепкого, любви пламенной, гармонии души, победы и мира

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Отношения с мужем

Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура еще в 2003 году, но через 20 лет брака она решила с ним расстаться. Ходили слухи, что причиной такого решения стала дочь миллиардера от первого брака, с которой Камалия поругалась.

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром на церемонии награждения Yuna. Фото: Instagram Камалии

Впрочем, после этой новости на странице певицы стали появляться разные фото и видео, где она показывает себя со своей семьей. На фотографиях можно увидеть и Мохаммада Захура. Поэтому поклонники Камалии сомневаются в том, что она расстается с мужем.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Камалия вспомнила свой дуэт с Тото Кутуньо.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Камалия показала фотосессию с дочерьми.

Также мы сообщали о том, что певица Камалия показала, как она праздновала день рождения своего мужа Мохаммада Захура.