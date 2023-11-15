Камалія чесно зізналася, що зараз між нею та ексчоловіком — в яких вони стосунках

Співачка Камалія зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська виконавиця Камалія розкрила цікаві подробиці зі свого особистого життя. Популярна артистка відверто розповіла про те, в яких стосунках вона перебуває зі своїм колишнім чоловіком, мільярдером з Пакистану Мохаммадом Захуром після новини про розлучення.

Про це Камалія розповіла у програмі "Ближче до зірок" в YouTube.

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Стосунки Камалії з Мохаммадом Захуром

Українська артистка зізналася, шо зі своїм колишнім чоловіком вона перебуває у дружніх стосунках. Вона стверджує, що Мохаммад Захур постійно спілкується з їхніми двома доньками і проводить час зі своєю родиною.

За словами Камалії, Мохаммад Захур разом зі своїми дітьми від першого шлюбу живе у Лондоні. При цьому, зі спільними дітьми Камалія і Захур постійно їздять кудись відпочивати, адже, як стверджує співачка, доньки хочуть бути разом зі своїми батьками.

Українська співачка Камалія у програмі "Ближче до зірок". Фото: скриншот з YouTube

"Він з дітьми живе у Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом з батьками", — відверто каже українська співачка Камалія.

Також вона зазначила, що зі своїм колишнім чоловіком вона залишається у партнерських стосунках, адже у них є велика кількість спільних проєктів. Як каже Камалія, йдеться про благодійні та не благодійні проєкти, які їх об’єднують.

Що відомо про стосунки Камалії та Мохаммада Захура

Українська артистка була у шлюбі разом зі своїм коханим понад 20 років, але не так давно заявила, що вони розлучаються. Втім, причини, за яких це сталося, вона не називає, і просить людей не втручатися у її особистий простір.

Не зважаючи на заяву про розлучення, Мохаммад Захур продовжує проводити активно час разом зі своєю колишньою і двома доньками. Вони разом їздять на відпочинок за кордон, а Камалія часто ділиться різними спільними кадрами.

Співачка Камалія з Мохаммадом Захуром і доньками. Фото: Instagram Камалії

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Камалія показала себе з доньками, які поїхали за кордон.

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