Камалія чесно зізналася, що зараз між нею та ексчоловіком — в яких вони стосунках

Камалія відверто розповіла про свої стосунки з колишнім Захуром
Відома українська виконавиця Камалія розкрила цікаві подробиці зі свого особистого життя. Популярна артистка відверто розповіла про те, в яких стосунках вона перебуває зі своїм колишнім чоловіком, мільярдером з Пакистану Мохаммадом Захуром після новини про розлучення.
Про це Камалія розповіла у програмі "Ближче до зірок" в YouTube.
Стосунки Камалії з Мохаммадом Захуром
Українська артистка зізналася, шо зі своїм колишнім чоловіком вона перебуває у дружніх стосунках. Вона стверджує, що Мохаммад Захур постійно спілкується з їхніми двома доньками і проводить час зі своєю родиною.
За словами Камалії, Мохаммад Захур разом зі своїми дітьми від першого шлюбу живе у Лондоні. При цьому, зі спільними дітьми Камалія і Захур постійно їздять кудись відпочивати, адже, як стверджує співачка, доньки хочуть бути разом зі своїми батьками.
"Він з дітьми живе у Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. Ось влітку вони були. Ми з дітьми їздимо, кудись їх возимо, звісно, і відпочивати. Вони хочуть бути разом з батьками", — відверто каже українська співачка Камалія.
Також вона зазначила, що зі своїм колишнім чоловіком вона залишається у партнерських стосунках, адже у них є велика кількість спільних проєктів. Як каже Камалія, йдеться про благодійні та не благодійні проєкти, які їх об’єднують.
Що відомо про стосунки Камалії та Мохаммада Захура
Українська артистка була у шлюбі разом зі своїм коханим понад 20 років, але не так давно заявила, що вони розлучаються. Втім, причини, за яких це сталося, вона не називає, і просить людей не втручатися у її особистий простір.
Не зважаючи на заяву про розлучення, Мохаммад Захур продовжує проводити активно час разом зі своєю колишньою і двома доньками. Вони разом їздять на відпочинок за кордон, а Камалія часто ділиться різними спільними кадрами.
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