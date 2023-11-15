Камалия честно призналась, что сейчас между ней и экс-мужем — в каких они отношениях

Певица Камалия со своим мужем Мохаммадом Захуром. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская исполнительница Камалия раскрыла интересные подробности своей личной жизни. Популярная артистка откровенно рассказала о том, в каких отношениях она находится со своим бывшим мужем, миллиардером из Пакистана Мохаммадом Захуром после новости о разводе.

Об этом Камалия рассказала в программе "Ближе к звездам" в YouTube.

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Отношения Камалии с Мохаммадом Захуром

Украинская артистка призналась, что со своим бывшим мужем она находится в дружеских отношениях. Она утверждает, что Мохаммад Захур постоянно общается с их двумя дочерьми и проводит время со своей семьей.

По словам Камалии, Мохаммад Захур вместе со своими детьми от первого брака живет в Лондоне. При этом, с общими детьми Камалия и Захур постоянно ездят куда-то отдыхать, ведь, как утверждает певица, дочери хотят быть вместе со своими родителями.

Украинская певица Камалия в программе "Ближе к звездам". Фото: скриншот с YouTube

"Он с детьми живет в Лондоне. Приезжает, когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями", — откровенно говорит украинская певица Камалия.

Также она отметила, что со своим бывшим мужем она остается в партнерских отношениях, ведь у них большое количество общих проектов. Как говорит Камалия, речь идет о благотворительных и не благотворительных проектах, которые их объединяют.

Что известно об отношениях Камалии и Мохаммада Захура

Украинская артистка была в браке вместе со своим любимым более 20 лет, но недавно заявила, что они разводятся. Впрочем, причины, по которым это произошло, она не называет, и просит людей не вмешиваться в ее личное пространство.

Несмотря на заявление о разводе, Мохаммад Захур продолжает проводить активно время вместе со своей бывшей и двумя дочерьми. Они вместе ездят на отдых за границу, а Камалия часто делится разными общими кадрами.

Певица Камалия с Мохаммадом Захуром и дочерьми. Фото: Instagram Камалии

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Камалия показала себя с дочерьми, которые уехали за границу.

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