Українці зацькували Камалію за те, який вона має зараз вигляд — дуже змінилася

Українська співачка Камалія на музичній премії "Музвар". Фото: Instagram Камалії

Відома українська поп-виконавиця, акторка і модель Камалія поділилася новим відео. На кадрах популярна артистка показала врожай, розповіла про щедрість осені цього року і здивувала деяких фоловерів тим, який вона зараз має вигляд.

Відповідними кадрами Камалія поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Публікація співачки

Українська артистка показала відео, де її можна побачити у звичайному вбранні. На кадрах Камалія одягнена у джинси, які обтягують її тіло, і джинсову куртку. При цьому, виконавиця показала, що росте на її власному городі.

"Друзі, яка щедра українська осінь! Це в мене гльод, росте на моєму городі. Воно дуже корисно для серця, дуже смачне. Московиті це називають "бояришніком" і роблять спиртові настоянки, їх п'ють і думають, що вони дуже корисні та допомагають серцю", — каже на відео Камалія.

Публікація зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Побачивши це відео, підписники української артистки не змогли змовчати і почали обговорювати його. Деякі фоловери Камалії помітили, як змінилася її фігура, хтось почав критикувати її за слова про росіян, а дехто залишив позитивні коментарі.

Гарна Камалія, але схуднути не завадило!

Запустила ти себе, мати… Пузо висить

Про р*шистів не потрібно взагалі, тим паче, порівнювати

Камалія!!! Ти чудова, чарівна, неймовірна, ти крута

Камалія, ви гарненька, смачненька, ні в якому разі не худніть, дякуємо за допомогу нашим воїнам

Коментар зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Камалії. Фото: скриншот з Instagram

Розлучення з чоловіком

Не так давно українська артистка заявляла про те, що вона збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром. Втім, після цієї новини Камалія продовжує проводити час разом зі своїм коханим, через що виникають сумніви у розлученні.

У вересні співачка показала себе разом з Мохаммадом Захуром на дні народженні своїх доньок. На фото можна побачити щасливу сім’ю, яка посміхається на камеру.

"Мій найдорожчий скарб, мої донечки. Ви єдине справжнє в моєму житті!!! Люблю безмежно", — зізналася Камалія.

Співачка Камалія зі своєю сім'єю на дні народження доньок. Фото: скриншот з Instagram​​​

Нагадаємо, ми писали про те, що популярна українська артистка Камалія показала чуттєві кадри з доньками.

Раніше ми розповідали про те, що відома українська співачка Камалія показала себе у купальнику на пляжі.

Також ми повідомляли про те, що українська виконавиця Камалія пригадала свій дует с Тото Кутуньо.