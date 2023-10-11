Украинцы затравили Камалию за то, как она выглядит сейчас — очень изменилась

Украинская певица Камалия на музыкальной премии "Музвар". Фото: Instagram Камалии

Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель Камалия поделилась новым видео. На кадрах популярная артистка показала урожай, рассказала о щедрости осени этого года и удивила некоторых фолловеров тем, какой она сейчас выглядит.

Соответствующими кадрами Камалия поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация певицы

Украинская артистка показала видео, где ее можно увидеть в обычном наряде. На кадрах Камалия одета в джинсы, которые обтягивают ее тело, и джинсовую куртку. При этом, исполнительница показала, что растет на ее собственном огороде.

"Друзья, какая щедрая украинская осень! Это у меня лед, растет на моем огороде. Оно очень полезно для сердца, очень вкусное. Московиты это называют "боярышником" и делают спиртовые настойки, их пьют и думают, что они очень полезны и помогают сердцу", — говорит на видео Камалия.

Публикация со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Увидев это видео, подписчики украинской артистки не смогли смолчать и начали обсуждать его. Некоторые фолловеры Камалии заметили, как изменилась ее фигура, кто-то начал критиковать ее за слова о россиянах, а некоторые оставили позитивные комментарии.

Красивая Камалия, но похудеть не помешало!

Запустила ты себя, мать… Пузо висит

О р*шистах не нужно вообще, тем более, сравнивать

Камалия!!! Ты замечательная, обаятельная, невероятная, ты крутая

Камалия, вы хорошенькая, вкусненькая, ни в коем случае не худейте, спасибо за помощь нашим воинам

Комментарий со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Камалии. Фото: скриншот из Instagram

Развод с мужем

Не так давно украинская артистка заявляла о том, что она собирается развестись со своим мужем Мохаммадом Захуром. Впрочем, после этой новости Камалия продолжает проводить время вместе со своим любимым, из-за чего возникают сомнения в разводе.

В сентябре певица показала себя вместе с Мохаммадом Захуром на дне рождения своих дочерей. На фото можно увидеть счастливую семью, улыбающуюся на камеру.

"Мое самое дорогое сокровище, мои дочки. Вы единственное настоящее в моей жизни!!! Люблю безгранично", — призналась Камалия.

Певица Камалия со своей семьей на дне рождения дочерей. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что популярная украинская артистка Камалия показала чувственные кадры с дочками.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская певица Камалия показала себя в купальнике на пляже.

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