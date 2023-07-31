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"Можна тризуб на лобі набити": українці познущалися над Настею Каменських

31 липня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських показала виступ з українською піснею – публіці не сподобалося
Українська співачка Настя Каменських під час виступу зі своєю піснею "Красное вино". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка та дружина Потапа Настя Каменських звернулася до свого народу на честь важливого свята. Так, відома артистка показала свій виступ, де вона виконує вже знайому всім пісню "Ой у лузі червона калина", та отримала багато критики за це.

Відповідними кадрами Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ще на початку повномасштабної війни в Україні Настя Каменських знаходилася в Іспанії зі своїм чоловіком Потапом. Вже згодом вона повернулася додому без свого коханого, постійно намагаючись довести, наскільки вона любить свою країну.

Цього разу артистка показала свій виступ, де вона виконує всім відому українську пісню, та звернулася до всіх українців.

"З Днем Української Державності! Це свято символізує нашу незалежність, гідність та національну ідентичність. Тож нехай єдність, гордість за нашу країну та незламна віра в майбутнє завжди супроводжують нас на шляху до процвітання та свободи. А нашим головним завданням залишається показати всьому світу, що ми маємо свою країну, свій народ, свою землю, свою мову та свою власну історію!", — написала Настя Каменських.

Публікація Насті Каменських
Виступ Насті Каменських з піснею "Ой у лузі червона калина". Фото: скриншот з Instagram

Люди, які побачили нову публікацію української артистки, не змогла пройти повз, щоб не прокоментувати її.

  • Можна ще тризуб на лобі набити, щоб вже ніхто не казав, що Настя — не патріотка
  • Тобі ніхто не вірить. Авторитет впав, разом зі штанами Альоші перед к*цапами. Іспанія чекає!
  • Настя, Настя, смішно читати такі слова від Вас. Дії краще говорять про Вас як людину, ніж пости в ig, тому щиро сподіваюсь, що люди памʼятатимуть всю правду і не будуть вестися на ці "псевдопатріотичні" закиди
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Каменських показала милі кадри з дітьми.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Настя Каменських прокоментувала скандал за участю Потапа. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Настя Каменських розповіла про те, скільки грошей їй вдалося зібрати на допомогу ЗСУ.

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