Каменских публично пристыдили из-за Потапа — украинцы не верят в патриотизм

Украинская певица Настя Каменских в рекламе "Золотого века". Фото: Instagram Насти Каменских

Украинская певица и жена известного рэпера Потапа Настя Каменских показала фрагмент нового клипа. Популярная артистка рассказала о том, чему посвящена ее новая видеоработа, и получила много недовольных отзывов в адрес возлюбленного Потапа из-за скандалов вокруг него.

Соответствующей публикацией Настя Каменских поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Слова Насти Каменских по поводу нового клипа

Известная артистка отметила, что люди могут быть совершенно разными и иметь разные желания, но их объединяет одна общая вещь. В частности, Настя Каменских утверждает, что люди умеют любить и беречь это чувство внутри себя.

Также артистка поделилась фрагментом из нового клипа на песню "Зірка в небі", где ее можно увидеть у моря и скал.

"Мы можем быть совершенно разными: амбициозными, творческими, спокойными, игривыми или слишком эмоциональными. Можем мечтать о разном, проживать такие разные жизни в разных уголках планеты, но то, что объединяет нас всех, — это умение любить и беречь это чувство в себе" . И я искренне желаю каждому сохранять любовь в себе", — отметила Настя Каменских.

Новая видеоработа Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую работу Насти Каменских

Увидев новый клип украинской певицы, ее подписчики не смогли остаться в стороне. Люди стали интересоваться ее мужем, рэпером и продюсером Потапом, но есть и те, кто оставил хорошие слова в адрес Насти Каменских.

И дальше делаете вид, что патриоты, пока ваш супруг катается по курортам и гуляет. На каких основаниях он уехал и сидел пол войны в Испании?

Артистка!!! Где твой клоун?!

Это невероятно, горжусь, что у нас есть такие артисты

Настя, с каждой новой песней чувствуется ваше непосредственное присутствие и проживание сюжета, это очень сильно передается, просто браво

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Насти Каменских

Недавно украинская певица выпустила чувствительную песню под названием "Зірка в небі" на украинском и испанском языках. К тому же, Настя Каменских представила и видеоработы на этот трек, который она написала вместе с известными испанскими музыкантами группы Funambulista Диего Кантеро и Папа Латторе.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Настя Каменских показала себя в неожиданном дуэте.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Настя Каменских представила альбом на украинском языке.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Настя Каменских попала в скандал из-за своего выступления.