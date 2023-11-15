Камінська розважається за кордоном під російськомовні треки Лободи

Українська співачка Слава Камінська у Мадриді. Фото: Instagram Слави Камінської

Популярна українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зараз перебуває за кордоном, показала нове відео. Відома виконавиця показала, як вона їде за кермом свого автомобіля під російськомовну пісню Світлани Лободи.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Слави Камінської в соцмережі Instagram.

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Українська артистка показала, що вона робить за кордоном, де вона живе вже з початку повномасштабної війни. Слава Камінська поділилася відео, на якому можна побачити її за кермом свого автомобілю, у якому немає даху.

Співачка одягнена у майку з леопардовим принтом, яка має глибоке декольте, і блакитну сорочку. До того ж не можна оминути і той факт, що вона ввімкнула пісню Світлани Лободи "Новый Рим" російською мовою, яку вона презентувала ще у 2020 році.

"И нам так хорошо", — коротко підписала своє нове відео колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

Співачка Слава Камінська в автомобілі за кордоном. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на нове відео Слави Камінської

Побачивши відеозапис з підписом, а також почувши російськомовну пісню, користувачі мережі Instagram не стали мовчати. Люди почали критикувати Славу Камінську за російську мову і перебування за кордоном під час повномасштабної війни в Україні.

А чого ви там сидите? Далеко заїхала… Злякалася війни? Бачу, добре вам там на Тенеріфі

Українською мовою слабо??? Чи язик закручений тільки під Росію?

Зазвичай таке ігнорую, порожнє місце без будь-яких позицій! Не місце їй в Україні, як і Лободі

Алхім на мінімалках. Вже не знає, бідолага, як нагадати про себе)) А блеяння вівці Асті вже було для підняття коментарів? Якщо іншим на можеш зацікавити, то в хід йде бидло-метод "я слушаю російську музику", хоча фактично демонструєш ницість власного смаку і душі!

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Чим Слава Камінська займається під час війни

Ще на початку повномасштабного вторгнення українська співачка і колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська виїхала за кордон і продовжує там перебувати й досі. Вона часто пише то російською, то українською, хоча за це нерідко отримує критику від підписників Instagram.

Українська співачка Слава Камінська за кордоном. Фото: Instagram Слави Камінської

Зараз вона не виступає та аж ніяк не підтримує українську армію, як це роблять багато інших зірок України.

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