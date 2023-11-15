Каминская развлекается за границей под русскоязычные треки Лободы

Украинская певица Слава Каминская в Мадриде. Фото: Instagram Славы Каминской

Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сейчас находится за границей, показала новое видео. Известная исполнительница показала, как она едет за рулем своего автомобиля под русскоязычную песню Светланы Лободы.

Соответствующее видео появилось на странице Славы Каминской в соцсети Instagram.

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Украинская артистка показала, что она делает за границей, где она живет с начала полномасштабной войны. Слава Каминская поделилась видео, на котором можно увидеть ее за рулем своего автомобиля, в котором нет крыши.

Певица одета в майку с леопардовым принтом, у которой есть глубокое декольте, и голубую рубашку. К тому же нельзя обойти и тот факт, что она включила песню Светланы Лободы "Новый Рим" на русском языке, которую она презентовала еще в 2020 году.

"И нам так хорошо", — коротко подписала свое новое видео бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

Певица Слава Каминская в автомобиле за границей. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на новое видео Славы Каминской

Увидев видеозапись с подписью, а также услышав русскую песню, пользователи сети Instagram не стали молчать. Люди начали критиковать Славу Каминскую за русский язык и пребывание за границей во время полномасштабной войны в Украине.

А что вы там сидите? Далеко заехала… Испугалась войны? Вижу, хорошо вам там на Тенерифе

На русском языке слабо??? Или язык закрученный только под Россию?

Обычно такое игнорирую, пустое место без каких-либо позиций! Не место ей в Украине, как и Лободе

Алхим на минималках. Уже не знает, бедняга, как напомнить о себе)) А блеяние овцы Асти уже было для поднятия комментариев? Если другим не можешь заинтересовать, то в ход идет быдло-метод "я слушаю русскую музыку", хотя фактически демонстрируешь низость собственного вкуса и души!

Комментарии со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Славы Каминской. Фото: скриншот из Instagram

Чем Слава Каминская занимается во время войны

Еще в начале полномасштабного вторжения украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская уехала за границу и продолжает там находиться по сей день. Она часто пишет то на русском, то на украинском, хотя за это нередко получает критику от подписчиков Instagram.

Украинская певица Слава Каминская за границей. Фото: Instagram Славы Каминской

Сейчас она не выступает и никак не поддерживает украинскую армию, как это делают многие другие звезды Украины.

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