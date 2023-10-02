Как Екатерина Кухар борется с плохим настроением — страдает муж

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар в театре. Фото: Instagram Екатерины Кухар

Известная прима-балерина, народная и заслуженная артистка Украины Екатерина Кухар дала важные советы. В частности, украинская танцовщица объяснила, что нужно делать, чтобы иметь хорошее настроение, и рассказала о том, какие у нее привычки.

Об этом Екатерина Кухар рассказала в интервью журналу "Viva!".

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Привычки балерины

Украинская танцовщица объяснила, какие у нее есть полезные привычки, которые улучшают настроение на весь день. Она рассказала, что она ест на завтрак и что она обязательно употребляет, чтобы день был хорошим.

"Я всегда начинаю свой день со стакана воды с лимоном. Потом обязательно чашка свежесваренного кофе с кардамоном и бутербродик — кусочек хлеба с паштетом или твердым сыром. Мой завтрак, как предвестник хорошего дня, завершает конфета", — рассказала Екатерина Кухар.

Балерина Екатерина Кухар на преподавании своих уроков по хореографии. Фото: Instagram Екатерины Кухар

Дневной ритуал

Украинская танцовщица призналась, какой у нее есть ритуал, помогающий черпать энергию и вдохновение. Она объяснила, что каждый раз, когда она танцует, у нее горит свеча.

"Это мой ритуал, который помогает черпать вдохновение и энергию. Когда человек видит результат своего труда, когда он делает что-то полезное, то всегда мотивирован. Помогая другим, мы чувствуем в себе силы что-то менять к лучшему и приобретаем внутреннюю гармонию. Но если у меня бывают очень тяжелые дни, а они бывают у всех, я, как мудрая женщина, выношу мозг мужу", — также добавила балерина.

Украинская балерина Екатерина Кухар со своим мужем Александром Стояновым на интервью. Фото: Instagram Екатерины Кухар

Секреты красивого сценического макияжа

Не так давно украинская танцовщица показывала, как она делает себе макияж для выступлений. Она поделилась полезными советами касательно того, как правильно краситься.

"Хорошая основа макияжа — это качественная очистка кожи, затем тонизация и увлажнение. После нанесения крема подождите 15 минут, а остатки промокните сухой салфеткой. Далее наносим плотный тон. Для больших сцен можно использовать праймеры и базу под макияж, но только на сцену! Они содержат силиконы, забивающие кожу. Смываем макияж сначала средством (лучше всего двухфазным), а затем гелем для умывания под ваш тип кожи", — отметила Екатерина Кухар.

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