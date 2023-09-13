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Катя Осадча відверто розповіла про стосунки з Юрієм Горбуновим

13 вересня 2023 11:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Осадча шокувала відвертим зізнанням про шлюб з Горбуновим – що не так
Ведуча "Світського життя" Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Фото: Instagram Юрія Горбунова
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська телеведуча, дружина актора Юрія Горбунова і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча дала відверте інтерв’ю. Під час нього жінка розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, та зізналася, чому зараз вона частіше має сльози на очах.

Відверте інтерв’ю Катя Осадча дала журналу Viva.

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Стосунки з Юрієм Горбуновим

Українська телеведуча зізнається, що її коханий вважає її характер дуже непростим. За словами Каті Осадчої, саме її професія дуже вплинула на характер, але якщо на роботі їй легко бути суворою, то вдома вона не може так себе поводити.

"Професія накладає певний відбиток і на мій характер. Все ж таки "Світське життя" я вела 17 років. Тому так, в роботі мені легко бути жорсткою. Вдома — ні. Хоча Юра часто каже, що в мене складний характер", — стверджує ведуча "Світського життя".

Катя Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым
Ведуча Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Фото: Instagram Юрія Горбунова

Також вона каже, що під час виховання дітей, вона грає роль "поганого поліцейського", а Юрій Горбунов є добрим поліцейським. За словами телеведучої, шлюб і сім’я – це компроміси, тому кохані люди повинні один під одного підлаштовуватися.

"Як і всі родини в Україні, які живуть не на лінії фронту, на щастя. Переживаємо, нервуємо, іноді не висипаємось. Але все це частина життя кожного, тому працюємо, допомагаємо. Для мене з війною почалася велика сторінка моєї роботи, яка називається "Пошук зниклих", тому це все щоденна робота", — також зазначає Катя Осадча.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями
Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами. Фото: Instagram Юрія Горбунова

Причина постійних сльоз

Відома телеведуча зізнається, що сьогодні вона плаче набагато частіше, ніж це було раніше. Причому, як каже Катя Осадча, сльози на очах у неї викликають будь-які історії на радіо, в новинах, у фільмах та книжках, що її дуже дратує іноді.

Катя Осадчая
Українська телеведуча Катя Осадча у благодійному мерчі на підтримку проєкту "Пошук зниклих". Фото: Instagram Каті Осадчої

"В мене очі наповнюються сльозами по кілька разів на день. Так ніколи не було, щоб будь-яка історія по радіо, сказані слова в новинах, кіно, книжках могли спровокувати сльози. І я іноді сама на себе через це злюсь, не можна бути такою тонкосльозою", — чесно зізналася дружина Юрія Горбунова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Катя Осадча показала залаштунки вокального шоу "Голос країни". 

Раніше ми розповідали про те, що ведуча Катя Осадча показала ексклюзивні фото своїх синів. 

Також ми повідомляли про те, що відома телеведуча Катя Осадча звернулася до українців стосовно теми гоління жінок.

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