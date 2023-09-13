Осадча шокувала відвертим зізнанням про шлюб з Горбуновим – що не так

Ведуча "Світського життя" Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Фото: Instagram Юрія Горбунова

Відома українська телеведуча, дружина актора Юрія Горбунова і ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча дала відверте інтерв’ю. Під час нього жінка розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, та зізналася, чому зараз вона частіше має сльози на очах.

Відверте інтерв’ю Катя Осадча дала журналу Viva.

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Стосунки з Юрієм Горбуновим

Українська телеведуча зізнається, що її коханий вважає її характер дуже непростим. За словами Каті Осадчої, саме її професія дуже вплинула на характер, але якщо на роботі їй легко бути суворою, то вдома вона не може так себе поводити.

"Професія накладає певний відбиток і на мій характер. Все ж таки "Світське життя" я вела 17 років. Тому так, в роботі мені легко бути жорсткою. Вдома — ні. Хоча Юра часто каже, що в мене складний характер", — стверджує ведуча "Світського життя".

Ведуча Катя Осадча зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Фото: Instagram Юрія Горбунова

Також вона каже, що під час виховання дітей, вона грає роль "поганого поліцейського", а Юрій Горбунов є добрим поліцейським. За словами телеведучої, шлюб і сім’я – це компроміси, тому кохані люди повинні один під одного підлаштовуватися.

"Як і всі родини в Україні, які живуть не на лінії фронту, на щастя. Переживаємо, нервуємо, іноді не висипаємось. Але все це частина життя кожного, тому працюємо, допомагаємо. Для мене з війною почалася велика сторінка моєї роботи, яка називається "Пошук зниклих", тому це все щоденна робота", — також зазначає Катя Осадча.

Ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим і двома синами. Фото: Instagram Юрія Горбунова

Причина постійних сльоз

Відома телеведуча зізнається, що сьогодні вона плаче набагато частіше, ніж це було раніше. Причому, як каже Катя Осадча, сльози на очах у неї викликають будь-які історії на радіо, в новинах, у фільмах та книжках, що її дуже дратує іноді.

Українська телеведуча Катя Осадча у благодійному мерчі на підтримку проєкту "Пошук зниклих". Фото: Instagram Каті Осадчої

"В мене очі наповнюються сльозами по кілька разів на день. Так ніколи не було, щоб будь-яка історія по радіо, сказані слова в новинах, кіно, книжках могли спровокувати сльози. І я іноді сама на себе через це злюсь, не можна бути такою тонкосльозою", — чесно зізналася дружина Юрія Горбунова.

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