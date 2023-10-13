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Катя Осадчая эмоционально прокомментировала события в Израиле: сравнила с Украиной

13 октября 2023 14:22
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Осадчая сравнила события в Израиле с войной в Украине — не сдержала эмоций
Украинская ведущая Катя Осадчая в документальном сериале. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая и жена актера Юрия Горбунова Катя Осадчая высказалась о событиях в Израиле. Женщина рассказала о гражданских заложниках и войне в Израиле, сравнив все эти события с тем, что сейчас происходит в Украине.

Соответствующей публикацией Катя Осадчая поделилась на своей странице в Instagram.

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Комментарий ведущей про ситуацию в Израиле

Телеведущая рассказала о том, что события в этой стране сейчас на первом месте среди обсуждений, хотя война в Украине, которая идет с 2022 года, — сейчас обычная вещь. Также Катя Осадчая высказалась о расстреле людей и о взятии их в плен в Израиле, сравнив это с россиянами.

"Третий день мир всколыхнут все новые и новые факты смертей, обстрелов и зверств террористов ХАМАС в Израиле. Мы не можем преуменьшить факт, что сейчас они на первых страницах газет, а зверства в Украине, что по масштабам уже в сотню раз больше, — сейчас привычка и данность. Сейчас больше всего говорят о том, как ХАМАС расстреливал и похищал гражданских, то, на что в мире не обращали внимание, когда мы кричали о гражданском плене, как россияне похищают, пытают и издеваются над украинцами, и теперь мир имеет такую же вторую страну, где происходит один в один ВЗЯТИЕ В ПЛЕН ГРАЖДАНСКИХ, а на войне наверняка просто закономерностью поведения террористов", — отметила Катя Осадчая.

Публикация со страницы Кати Осадчей
Публикация со страницы Кати Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Также украинская ведущая заявила, что сейчас пора указать на плен и расстрел людей, как на терроризм и серьезную проблему. Она показала девушку, которую обстреляли в ХАМАСе, и девушку, которая находится в плену у россиян уже 18 месяцев.

"Когда мама немки, молодой девушки, узнала ее по татуировке и призывает ее вернуть, от нее уже третий день нет известий. А 23-летняя Аня Ельцова из Херсона, почти ровесница Шани Лук, в плену уже 18 месяцев!!! У россиян по разным подсчетам от семи до 25 тысяч гражданских украинцев. Двое мужчин на прошлой неделе осудили. О большинстве даже неизвестно о местонахождении", — также добавила ведущая.

Шаны Лук, которую забрали члены ХАМАС
Шани Лук, которую забрали члены ХАМАС. Фото: Instagram Кати Осадчей
Татуировка на ноге Шаны Лук
Татуировка на ноге Шани Лук. Фото: Instagram Кати Осадчей
Аня Ельцова, которая находится в российском плену 18 месяцев
Аня Ельцова, которая находится в плену 18 месяцев. Фото: Instagram Кати Осадчей

Украинцы в российском плену

Не так давно Катя Осадчая поднимала тему взятия украинцев россиянами в плен. Она рассказала, где именно держат их агрессоры, и отметила, что важно привлечь внимание к этому всему миру.

"Тысячи украинских гражданских граждан в российских СИЗО!!! Все 16 месяцев полномасштабного вторжения мы с ужасом осознаем, что гражданских в плену у оккупанта: в СИЗО, застенках, ямах, тюрьмах, старых заводах, подвалах, становится ежедневно больше на десятки людей. В целом, гражданских, которых содержат россияне, — тысячи. Я стучу во всевозможные двери, чтобы привлечь. Мир должен знать и не должен молчать и закрывать глаза на геноцид", — заявляла Катя Осадчая.

Публикация со страницы Кати Осадчей
Комментарий Кати Осадчей по поводу украинцев в российском плену. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала о своих отношениях с Юрием Горбуновым.

Ранее мы рассказывали, что украинская ведущая Катя Осадчая показала своих младших сыновей.

Также мы сообщали о том, что жена Юрия Горбунова Катя Осадчая призналась, что хотела сменить имя.

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