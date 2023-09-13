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Катя Осадчая откровенно рассказала об отношениях с Юрием Горбуновым

13 сентября 2023 11:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Осадчая шокировала откровенным признанием о браке с Горбуновым – что не так
Ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым. Фото: Instagram Юрия Горбунова
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая, жена актера Юрия Горбунова и ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая дала откровенное интервью. Во время него женщина рассказала об отношениях со своим мужем, и призналась, почему сейчас у нее чаще есть слезы на глазах.

Откровенное интервью Катя Осадчая дала журналу Viva.

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Отношения с Юрием Горбуновым

Украинская телеведущая признается, что ее любимый считает ее характер очень непростым. По словам Кати Осадчей, именно ее профессия очень повлияла на характер, но если на работе ей легко быть строгой, то дома она не может себя так вести.

"Профессия накладывает определенный отпечаток и на мой характер. Все же "Светскую жизнь" я вела 17 лет. Поэтому да, в работе мне легко быть жесткой. Дома — нет. Хотя Юра часто говорит, что у меня сложный характер", — утверждает ведущая "Светской жизни".

Катя Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым
Ведущая Катя Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым. Фото: Instagram Юрия Горбунова

Также она говорит, что во время воспитания детей она играет роль "плохого полицейского", а Юрий Горбунов является хорошим полицейским. По словам телеведущей, брак и семья — это компромиссы, потому любимые люди должны друг под друга подстраиваться.

"Как и все семьи в Украине, которые живут не на линии фронта, к счастью. Переживаем, нервничаем, иногда не высыпаемся. Но все это часть жизни каждого, поэтому работаем, помогаем. Для меня с войной началась большая страница моей работы, которая называется "Поиск пропавших", поэтому это все ежедневная работа", — также отмечает Катя Осадчая.

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями
Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями. Фото: Instagram Юрия Горбунова

Причина постоянных слез

Известная телеведущая признается, что сегодня она плачет гораздо чаще, чем это было раньше. Причем, как говорит Катя Осадчая, слезы на глазах у нее вызывают какие-то истории на радио, в новостях, в фильмах и книгах, что ее очень раздражает иногда.

Катя Осадчая
Украинская телеведущая Катя Осадчая в благотворительном мерче в поддержку проекта "Поиск пропавших". Фото: Instagram Кати Осадчей

"У меня глаза наполняются слезами по несколько раз в день. Так никогда не было, чтобы любая история по радио, сказанные слова в новостях, кино, книгах могли спровоцировать слезы. И я иногда сама на себя из-за этого злюсь, нельзя быть такой тонкослезой", — честно призналась жена Юрия Горбунова.

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Катя Осадчая показала закулисы вокального шоу "Голос країни".

Раньше мы рассказывали о том, что ведущая Катя Осадчая показала эксклюзивные фото своих сыновей.

Также мы сообщали о том, что известная телеведущая Катя Осадчая обратилась к украинцам на тему бритья женщин.

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