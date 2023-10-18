Осадчая осудила хейтеров из-за беременной Ребрик — суть скандала

Телеведущая Катя Осадчая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телезвезда и ведущая вокального шоу "Голос країни" Катя Осадчая затронула тему хейту. Жена актера Юрия Горбунова рассказала о том, что сейчас происходит между украинцами, и вспомнила критику в адрес ведущей Лилии Ребрик, которая сейчас ждет ребенка, и певицы Светланы Тарабаровой.

Соответствующей публикацией Катя Осадча поделилась на своей странице в Instagram.

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Отношение к хейту

Ведущая отметила, что на агрессию врага украинский народ отвечает критикой внутри страны. Но Катя Осадчая верит, что далеко не все украинцы такие агрессивные.

"Верю, что не все агрессивны, человек, рассудительный, анализирующий и воспитанный, просто меньше пишет в соцсетях комментарии и не имеет привычку хамить незнакомым людям, или писать о них за глаза, но мы имеем большую прослойку людей, которые так могут и делают это", — отметила Катя Осадчая.

Публикация со страницы Кати Осадчей. Фото: скриншот из Instagram

Выживание Светланы Тарабаровой

Далее она привела пример, который точно ее убедил в том, какая агрессия сейчас господствует среди людей. В частности, Катя Осадчая рассказала об интервью певицы Светланы Тарабаровой, которая говорила о том, что ее семье пришлось продать дом, чтобы выжить.

"Ужасная ситуация, нет заработков, война, трое маленьких детей, все это для человека и семьи беда. Реакции в соцсетях на сообщение: "Тоже мне проблема, многим еще хуже", "так зачем рожала третьего ребенка", "можно подумать самые бедные", "ох, давайте пожалеем, может сбор откроем." То есть, человек не имеет права на жизненную свою историю, он не просит деньги, он не просит, чтобы его пожалели, просто рассказал факт из жизни и получил хейт просто за то, что он есть", — также добавила ведущая.

Беременность Лилии Ребрик

Она рассказала и о Лилии Ребрик, которая сейчас беременна третьим ребенком и получает критику за это. По словам Кати Осадчей, люди в соцсетях сразу же начали говорить о том, что Лилия забеременела якобы во избежание мобилизации.

Беременная ведущая Лилия Ребрик со своей семьей. Фото: скриншот из Instagram

"Здесь набросились, что ныне рожать третьего ребенка — это только для того, чтобы избежать мобилизации, других вариантов корреспонденты-хейтеры не предполагают, то есть, если ты имеешь популярность и узнаваемость в Украине, не дай Бог тебе забеременеть третьим ребенком, ведь с первых недель беременности, раньше УЗИ, тебе нужен визит к психоаналитику, чтобы не сойти с ума от хейта", — также написала Катя Осадчая.

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