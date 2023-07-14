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Катя Репяхова внезапно заявила о неизлечимой болезни Виктора Павлика

14 июля 2023 11:29
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова рассказала о проблемах своего мужа – что с Виктором Павликом
Украинский артист Виктор Павлик со своей женой Катей Репяховой на фотосессии. Фото: instagram.com/p/CZ9FkQtN-Bu/?img_index=2
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Виктора Павлика Катя Репяхова откровенно рассказала о проблемах со здоровьем мужа. Женщина рассказала о том, что у его любимого проблемы с сердцем.

Об этом Катя Репяхова сообщила в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram.

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Жена украинского исполнителя очень активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram. Она довольно часто делится разными подробностями своей жизни, более того, она откровенно рассказывает о проблемах со здоровьем своего сына и мужа.

В этот раз Катя Репяхова рассказала о том, как ее муж Виктор Павлик сходил к врачу. По словам артиста, ему срочно нужно делать операцию, в противном случае могут быть очень плохие последствия.

Stories Кати Репяховой
Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

"Хожу под риском внезапной смерти, приобретенное за жизнь. Так сказал врач, операция неизбежна", — написал Виктор Павлик своей молодой жене в переписке в Telegram.

Более того, молодая жена рассказала о том, какие проблемы у ее мужа с самого рождения.

Stories Кати Репяховой
Stories жены Виктора Павлика Кати Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца. И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И надо ставить искусственный клапан. После этого дальше будет жить полноценной жизнью, как его сверстники, без такой проблемы. Операцию запланировали на осень", — написала Катя Репяхова.

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Виктора Павлика рассказала о диагнозе своего сына.

Ранее мы рассказывали о том, что супруга певца Виктора Павлика Катя Репяхова призналась, что она хочет поменять в своем теле.

Также мы сообщали, что жена Виктора Павлика показала, как она изменилась после пластической операции.

 

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