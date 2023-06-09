Актор Євген Кошовий дав відверте інтерв'ю Славі Дьоміну – відео

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відомий український телеведучий Слава Дьомін взяв відверте інтерв’ю в актора, ведучого та зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового. Так, ведучий запитав у актора про орден від президента, про зрадників, про його родину, про стосунки з донькою, а також про його життя під час війни.

Відповідне відео Слава Дьомін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Підписники телеведучого не пройшли повз його інтерв’ю з українським актором Євгеном Кошовим та почали залишати багато коментарів під його публікацією.

"Хамством віє від нього, а не героїзмом", "Яка гидота. Є захисники, з якими треба брати інтервю. А це хто? Сором", "Шо з сайзом Фэйса ??? вони шо, недоїдали, до того як Зеленський став президентом??", "Люди, будьте добріші, не опускайтесь до сусідів. Не подобається — вимкніть і не дивіться. Навіщо Ви, не знаючи людини і його життя, засуджуєте. Ви хоч дослухайте, що з ним відбувається, а потім ображайте. Поваги 0. Я в шоці від Вас, люди. Я не вірю, що всі, хто коментують, були чи є на війні!", — висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Слави Дьоміна. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Дьоміна. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Дьоміна. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Євген Кошовий розповів, чи варто Володимиру Зеленському йти на другий строк президентства.

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