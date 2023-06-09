Актер Евгений Кошевой дал откровенное интервью Славе Демину – видео

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий Слава Демин взял откровенное интервью у актера, ведущего и звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого. Так, ведущий спросил актера об ордене от президента, о предателях, о его семье, об отношениях с дочерью, а также о его жизни во время войны.

Соответствующее видео Слава Демин разместил на своей странице в Instagram.

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"Евгений Кошевой об ордене, который ему вручил Президент Еще в интервью Слава+ Об изменниках, которых лично знает Почему Елена Кравец ушла из Квартала О желании уйти из Квартала Почему Квартал сейчас не смешной О конфликте с Тищенко Когда жена последний раз общалась с Еленой Зеленской О желании вывезти семью из Украины Сложные отношения со старшей дочерью Какой характер имеет младшая дочь До сих пор ли Евгений называет Владимира Зеленского Вован и Зеленый Рейтинг Президентов от Кошевого Сколько денег нужно на жизнь Как проверять волонтеров Интервью Слава+ с Евгением Кошевым уже у меня на канале", — написал Слава Демин.

Подписчики телеведущего не прошли мимо его интервью с украинским актером Евгением Кошевым и начали оставлять много комментариев под его публикацией.

"Хамством веет от него, а не героизмом", "Какая гадость. Есть защитники, с которыми надо брать интервью. А это кто? Стыд", "Что с сайзом Фэйса ??? они недоедали, до того как Зеленский стал президентом? ?", "Люди, будьте добрее, не опускайтесь до соседей. Не нравится — выключите и не смотрите. Зачем Вы, не зная человека и его жизнь, осуждаете. Вы хоть дослушайте, что с ним происходит, а потом оскорбляйте. Уважения 0. Люди, я не верю, что все, кто комментируют, были или есть на войне!", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Славы Демина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Славы Демина. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Славы Демина. Фото: скриншот из Instagram

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