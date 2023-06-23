Настя Каменских показала свое выступление – обнималась с военными

Украинская певица Настя Каменских во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских рассказала о своем концерте. Популярная исполнительница показала кадры со своего выступления, где она на сцене обнималась с украинскими женщинами, защищавшими завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Соответствующими кадрами Настя Каменских поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Известная исполнительница рассказала о своем туре по городам Украины и вспомнила все свои первые концерты во время этого тура. За время первых концертов своего тура артистка посетила 14 городов Украины и проехала более четырех тысяч километров.

Она поблагодарила всех украинских зрителей, особенно, защитников, благодаря которым у украинцев есть возможность продолжать свою жизнь. Настя Каменских вспомнила момент, когда на сцену к ней вышли девушки, защищавшие "Азовсталь" в Мариуполе.

"Когда я в зале встречала глаза наших воинов — видела только мощь и невероятную силу. А момент, когда девушки-защитницы Азовстали вышли на сцену, чтобы лично поблагодарить и просто обняться — бесценен для меня. Потому что это слова людей, которых я невероятно уважаю и чье мнение особенно ценю. Невероятные воспоминания, которые навсегда в сердце. Спасибо за всю поддержку и любовь, которую я получила", — написала Настя Каменских.

Люди, подписанные на украинскую певицу в Instagram, решили не молчать и прокомментировать это.

Верните деньги за концерт, который не состоялся в Хмельницком!

Может, хватит. Деньги закончились, Потапчик где, скрывается???? В Украине война!

Разнесло то как Настю, гр*баный стыд...

Мы все поняли, будем очень благодарны, если больше не увидим твою рожу на территории нашей мамочки

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Насти Каменских. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских прокомментировала деятельность Потапа во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Настя Каменских высказалась о скандале с участием Потапа.

Также мы сообщали о том, что украинская певица Настя Каменских обратилась к российскому президенту Путину.