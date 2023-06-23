Настя Каменских показала свое выступление – обнималась с военными

"Прячется?": недовольные украинцы "смешали с грязью" Настю Каменских из-за Потапа
Известная украинская певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских рассказала о своем концерте. Популярная исполнительница показала кадры со своего выступления, где она на сцене обнималась с украинскими женщинами, защищавшими завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Соответствующими кадрами Настя Каменских поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
Известная исполнительница рассказала о своем туре по городам Украины и вспомнила все свои первые концерты во время этого тура. За время первых концертов своего тура артистка посетила 14 городов Украины и проехала более четырех тысяч километров.
Она поблагодарила всех украинских зрителей, особенно, защитников, благодаря которым у украинцев есть возможность продолжать свою жизнь. Настя Каменских вспомнила момент, когда на сцену к ней вышли девушки, защищавшие "Азовсталь" в Мариуполе.
"Когда я в зале встречала глаза наших воинов — видела только мощь и невероятную силу. А момент, когда девушки-защитницы Азовстали вышли на сцену, чтобы лично поблагодарить и просто обняться — бесценен для меня. Потому что это слова людей, которых я невероятно уважаю и чье мнение особенно ценю. Невероятные воспоминания, которые навсегда в сердце. Спасибо за всю поддержку и любовь, которую я получила", — написала Настя Каменских.
Люди, подписанные на украинскую певицу в Instagram, решили не молчать и прокомментировать это.
- Верните деньги за концерт, который не состоялся в Хмельницком!
- Может, хватит. Деньги закончились, Потапчик где, скрывается???? В Украине война!
- Разнесло то как Настю, гр*баный стыд...
- Мы все поняли, будем очень благодарны, если больше не увидим твою рожу на территории нашей мамочки
Напомним, мы писали, что известная украинская певица Настя Каменских прокомментировала деятельность Потапа во время войны.
Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Настя Каменских высказалась о скандале с участием Потапа.
Также мы сообщали о том, что украинская певица Настя Каменских обратилась к российскому президенту Путину.