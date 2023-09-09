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Кім Кардаш’ян похизувалась стрункою фігурою у бікіні легендарного бренду

9 вересня 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш’ян похизувалась стрункою фігурою у бікіні легендарного бренду
Блогерка Кім Кардаш’ян. Фото: Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш’ян за кожної нагоди хизується стрункою фігурою. Цього разу, зірка позувала в об'єктивах папараці на Багамах.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше вона мала шостий розмір, але схудла до другого завдяки своїм новим тренуванням з важкої атлетики зі своїм особистим тренером Сенадою Грекою.

 

Блогерка Кім Кардаш’ян. Фото: Backgrid

 

Блогерка Кім Кардаш’ян. Фото: Backgrid

 

Блогерка Кім Кардаш’ян. Фото: Backgrid

 

Блогерка Кім Кардаш’ян. Фото: Backgrid

Зірка реаліті-шоу виглядала неймовірно в рожевому бікіні від легендарної марки Chanel під час відпустки на Теркс і Кайкос — архіпелаг із 40 коралових островів в Атлантичному океані, британська заморська територія на південний схід від Багамських островів.

У відпустку Кім поїхала від поганих новин. Кардаш’ян "стурбована" витівками свого колишнього чоловіка Каньє Веста, коли його зловили на публіці без штанів.

Стурбована поведінкою колишнього

У 46-річна зірка виховує від репера є четверо дітей: Норт, 10 років, Сейнт, сім років, Чикаго, п'ять років, і чотирирічний Псалм. Кім була з Каньє одружена з 2014 по 2022 рік.

Джерело стверджує, що тепер вона вважає, що з ним щось "явно не так" після того, як його бачили зі спущеними штанями під час прогулянки на човні в Італії зі 28-річною дружиною Б’янкою Ценчорі.

"Кім не знає, як вона все це пояснить дітям. Кім так хвилювалася з приводу нових фотографій, які з’явилися з Б’янкою. Вона збентежена і переживає за нього — він ходить босоніж з шампанським по вулиці, щось явно не так. Це важко для Кім, тому що як тільки вона думає, що може рухатися далі, щось подібне відбувається, і вона повертається до цього", — говорить інсайдер.

Кім багато часу приділяє бізнесу. Лінія корекційної білизни Кардаш’ян була натхненна її власною боротьбою, тому що їй доводилося використовувати предмети домашнього вжитку, такі як чайні пакетики, щоб фарбувати матеріал, щоб він відповідав тону її шкіри.

"Я брала білизну і фарбувала її пакетиками чаю та кави у ванній", — поділилася Кім.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян розповіла, як їй вдалося надзвичайно схуднути.

Раніше модель plus-size Ешлі Грем здивувавала фоловерів схудлою фігурою.

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