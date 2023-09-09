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Ким Кардашьян похвасталась стройной фигурой в бикини легендарного бренда

9 сентября 2023 13:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян похвасталась стройной фигурой в бикини легендарного бренда
Блогер Ким Кардашьян. Фото: Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ким Кардашьян при каждом случае хвастает стройной фигурой. На этот раз звезда позировала в объективах папарацци на Багамах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Отпуск звезды реалити-шоу

Раньше она имела шестой размер, но похудела до второго благодаря своей новой тренировке по тяжелой атлетике со своим личным тренером Сенадой Грекой.

 

Блогер Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

 

Блогер Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

 

Блогер Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

 

Блогер Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

Звезда реалити-шоу выглядела невероятно в розовом бикини от легендарной марки Chanel во время отпуска на Теркс и Кайкос — архипелаг из 40 коралловых островов в Атлантическом океане, британская заморская территория к юго-востоку от Багамских островов.

В отпуск Ким уехала от плохих новостей. Кардашьян "обеспокоена" поведением своего бывшего мужа Канье Уэста, когда его заметили на публике без штанов.

Обеспокоена поведением бывшего

В 46-летняя звезда воспитывает с рэпером четверых детей: Норт, 10 лет, Сейнта, семь лет, Чикаго, пять лет, и четырехлетнего Псалма. Пара была жената с 2014 по 2022 год.

Источник утверждает, что теперь она считает, что с ним что-то "явно не так" после того, как его видели со спущенными штанами во время прогулки на лодке в Италии с 28-летней супругой Бьянкой Ценчори.

"Ким не знает, как она все это объяснит детям. Ким сильно волновалась по поводу новых фотографий, которые появились с Бьянкой. Она смущена и переживает за него — он ходит босиком с шампанским по улице, что-то явно не так. Это тяжело для Ким, потому что как только она думает, что может двигаться дальше, что-то подобное происходит, и она возвращается к этому", — говорит инсайдер.

Ким много времени уделяет бизнесу. Линия коррекционного белья Кардашьян была вдохновлена ее собственной борьбой, потому что ей приходилось использовать предметы домашнего обихода, такие как чайные пакетики, чтобы окрашивать материал, чтобы он соответствовал тону ее кожи.

"Я брала белье и красила его пакетиками чая и кофе в ванной", — поделилась Ким.

Напомним, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, как ей удалось сильно похудеть.

Ранее модель plus-size Эшли Грэм удивила фолловеров похудевшей фигурой.

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